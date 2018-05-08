Спинной корсет или горб? Пользователи сети развернули диспут
вокруг неестественного выступа, который они разглядели на спине бывшего
госсекретаря США.
Спинной корсет или горб? Пользователи сети развернули диспут
вокруг неестественного выступа, который они разглядели на спине бывшего
госсекретаря США.
Хиллари Клинтон в последнее время предпочитает носить
длинные куртки с яркими шарфами. Но и такой наряд не смог скрыть от зорких
наблюдателей странного выступа в районе лопаток бывшего кандидата в президенты
США. А выбор стиля одежды только укрепил подозрения: Клинтон скрывает
бронежилет или спинной корсет.
"У Хиллари Клинтон бронежилет или спинной корсет?",
– спрашивает один из пользователей Twitter.
"Хиллари Клинтон теперь носит корсет для спины? Она
что, опять травмировалась?", – задается вопросом медиа-аналитик Марк Дайс.
В таком же странном наряде Хиллари Клинтон появилась 7 мая и
в Новой Зеландии, на презентации своей книги в Окленде. Мемуары бывшего главы
госдепартамента под названием "Что произошло" были изданы еще в 2017
году, однако экс-кандидат решила посвятить новозеландцев в некоторые детали
своей биографии именно сейчас.
Клинтон рассказала жителям Окленда о роли женщин в большой
политике и событиях прошлых лет. О своих планах на будущее бывшая первая леди
США предпочла особенно не распространяться. Однако призналась слушателям, что получила
приглашение от своих друзей с предложениями переехать в Новую Зеландию. Идея ей
поначалу понравилась, однако позже Клинтон решила остаться в Штатах, передает
".
Напомним, в апреле объектом насмешек интернет-пользователей стал президент США Дональд Трамп. Неоднозначную реакцию вызвал наряд главы Белого дома, который появился на публике в странном синем пальто.
Пользователи предположили, что президент США выносил "горшки, сковородки и столовое серебро" из Белого дома.