Спинной корсет или горб? Пользователи сети развернули диспут вокруг неестественного выступа, который они разглядели на спине бывшего госсекретаря США.

Спинной корсет или горб? Пользователи сети развернули диспутвокруг неестественного выступа, который они разглядели на спине бывшегогоссекретаря США.Хиллари Клинтон в последнее время предпочитает носитьдлинные куртки с яркими шарфами. Но и такой наряд не смог скрыть от зоркихнаблюдателей странного выступа в районе лопаток бывшего кандидата в президентыСША. А выбор стиля одежды только укрепил подозрения: Клинтон скрываетбронежилет или спинной корсет."У Хиллари Клинтон бронежилет или спинной корсет?",– спрашивает один из пользователей Twitter."Хиллари Клинтон теперь носит корсет для спины? Оначто, опять травмировалась?", – задается вопросом медиа-аналитик Марк Дайс.В таком же странном наряде Хиллари Клинтон появилась 7 мая ив Новой Зеландии, на презентации своей книги в Окленде. Мемуары бывшего главыгосдепартамента под названием "Что произошло" были изданы еще в 2017году, однако экс-кандидат решила посвятить новозеландцев в некоторые деталисвоей биографии именно сейчас.Клинтон рассказала жителям Окленда о роли женщин в большойполитике и событиях прошлых лет. О своих планах на будущее бывшая первая ледиСША предпочла особенно не распространяться. Однако призналась слушателям, что получилаприглашение от своих друзей с предложениями переехать в Новую Зеландию. Идея ейпоначалу понравилась, однако позже Клинтон решила остаться в Штатах, передает".Напомним, в апреле объектом насмешек интернет-пользователей стал президент США Дональд Трамп. Неоднозначную реакцию вызвал наряд главы Белого дома, который появился на публике в странном синем пальто.Пользователи предположили, что президент США выносил "горшки, сковородки и столовое серебро" из Белого дома.