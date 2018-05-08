Врио начальника УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Сергей Василевский пожелал ветеранам здоровья, счастья, благополучия...

В преддверии празднования Дня Победы в УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве состоялось торжественное мероприятие. На нем присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и органов внутренних дел, а также личный состав УВД.С праздничной речью к ветеранам войны обратился Врио начальника УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Сергей Василевский. Он пожелал ветеранам здоровья, счастья, благополучия, поблагодарил за их самоотверженный подвиг во время Великой Отечественной войны, отметил, что их служба всегда будет примером для молодого поколения.С поздравительными словами также выступили помощник начальника УВД по работе с личным составом полковник внутренний службы Евгений Шляпников и председатель совета ветеранов УВД по САО Федор Павлич. Они подчеркнули, что сегодняшнее поколение помнит все события и подвиги солдат и офицеров, которые в тяжелые годы защищали Родину.Ветеранам вручили цветы и подарки. Праздничный концерт продолжили талантливые ученики музыкальной школы. Были исполнены наполненные патриотическим духом песни.Пресс-служба УВД по САО (495) 601-03-29