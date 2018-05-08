В преддверии Дня Победы на улице Воровского была высажена Аллея славы, посвященная владимирцам-участникам Великой Отечественной войны

В преддверии Дня Победы напротив Владимирского техникума экономики и права Владкоопсоюза на улице Воровского была высажена Аллея славы, посвященная владимирцам-участникам Великой Отечественной войны. В акции приняли участие преподаватели и студенты техникума, ветераны, представители Октябрьской администрации города Владимира. А воспитанники детского сада №14 выступили перед собравшимися с небольшим концертом.Было посажено 30 саженцев липы. Студенты техникума обязались ухаживать за аллеей, содержать её в чистоте и порядке.Липа – удивительное растение, ее энергетика, по утверждению специалистов, очень сильная и светлая. Как отметил в своем выступлении заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Кругликов, липа является одним из рекордсменов по продолжительности жизни среди деревьев лиственных пород. Пусть долгой будет и память о владимирцах, отдавших свои жизни за свободу нашей Родины.