Почему Вика Цыганова надолго исчезла с экранов телевидения, как сын погибшего певца Михаила Круга стал для нее как родной, что связывает Цыгановых и Федора Конюхова, какие уникальные иконы в их доме помогают не только им, и почему они решили строить храм? Об этом – в программе Прямой эфир.

Песни звезды 1990-х Вики Цыгановой сегодня практически не услышишь на радио и телевидении. Известная телеведущая Ангелина Вовк, которая живет с Викой Цыгановой в одной деревне и вместе с ней принимала участие в становлении местного храма, говорит, что потрясена талантами Вики, но удивляется, почему такая сильная, глубокая, потрясающая певица не пользуется вниманием со стороны радио и телевидения."Я давно решила, что я служу в разведке, поэтому я не маячу на экране", — шутит певица.На самом деле, она и ее супруг и продюсер Вадим Цыганов выступали на Донбассе, были в Донецке и Луганске, а в 2014 году — в Крыму, в Севастополе, на российской базе в Сирии. Периодически проходят концерты в Москве и других городах.Вика и Вадим вместе уже 33 года, и в последние годы их легче застать в храме, который они построила в Подмосковье, неподалеку от своего роскошного загородного дома.Кроме того, Цыганова нашла себя в дизайне одежды: у нее есть своя мастерская, в которой шьют эксклюзивные наряды "в русском стиле", парки, пальто, шубы.Есть в их семье самая чувствительная тема: Вадим и Вика не смогли сами стать родителями. Поначалу они вымаливали ребенка: певица ездила по церквям, монастырям, но как говорит Вика, "благословения не было", а взять ребенка из приюта она так и не решилась."У каждого свой крест, — говорит певица. – Мы с мужем верующие люди, а у верующего человека все дети – его дети, потому что это дети Христовы".В окружении Цыгановой, действительно, много детей: крестники, мои музыканты, дети из приюта "Покров", которому помогают певица с супругом."Ваши дети – везде. И наши дети – тоже ваши дети. У нас в совокупности больше 50 детей, и мы всегда вас ждем и считаем одной из мам", — сказал, обращаясь к певице в программе "Прямой эфир" протоирей Виталий Ткачев.Вика и Вадим поддерживают не только сирот. Слова благодарности в их адрес в эфире программы произнесли вдова гитариста группы "Любэ" Юлиана Усанова-Грин, вдова Михаила Круга Ирина и многие другие.Цыгановы пришли им на помощь в самый тяжелый момент, после гибели мужей. Более того: Юлиана и сейчас живет в их доме, привечали они и беженцев.Однако остается вопрос: почему Вика надолго исчезла с экранов телевидения? Как случилось, что сын трагически погибшего певца Михаила Круга стал родным для певицы, что связывает Цыгановых и Федора Конюхова, какие уникальные иконы в доме Цыгановых помогают не только им и удастся ли многодетной малоимущей матери уговорить певицу решиться взять в семью ребенка из приюта?Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".