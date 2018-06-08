На прямой линии успели обсудить тему жилья. Семья Верховских из Иваново спросила про ипотечные проценты для многодетных семей. Сами Верховские воспитывают троих детей, но при этом платят по жилищному кредиту 13 % годовых. Снизить ставку до 6% - не могут, поскольку в банке их заверили, что соответствующее постановление правительства на них не распространяется.

На прямой линии успели обсудить тему жилья. Семья Верховских из Иваново спросила про ипотечные проценты для многодетных семей. Сами Верховские воспитывают троих детей, но при этом платят по жилищному кредиту 13 % годовых. Снизить ставку до 6% — не могут, поскольку в банке их заверили, что соответствующее постановление правительства на них не распространяется. Так ли это? И как власти могут помочь в этой ситуации?В семье Верховских трое детей. Самому младшему несколько месяцев. Большой семье – большой дом. Строить его начали четыре года назад, но строительство затянулось.Стройка серьезно ударила по семейному бюджету. Чтобы приступить к работам, Верховским пришлось взять полмиллиона рублей в ипотеку под тринадцать процентов годовых. О скорой выплате кредита семья и не мечтала, пока не узнала о федеральной программе "Десятилетие детства". С января этого года семьи в случае рождения второго или третьего ребенка могут рассчитывать на снижение ставки по ипотеке до 6%. Но, как оказалось, многодетные Верховские под эту программу не попадают."К сожалению, в Правительстве ни у кого не возникло вопроса, что детей может быть больше, чем 2 или 3. У меня есть знакомый, у которого 10 детей. У них нет никаких шансов на получение такой льготы. Мы хотели обратить внимание на этот вопрос и попросить президента нам помочь", — говорит Дмитрий Верховский.Президент согласился, что в Постановлении Правительства есть серьезное упущение и заверил, что соответствующие поправки будут сделаны. Помогут семье Верховских и областные власти. Глава региона Станислав Воскресенский сразу после прямой линией с президентом встретился с героем эфира и его семьей.Еще вчера Верховские о таком могли только мечтать. Пока многодетная семья ютится в небольшой комнате. Но теперь строительство дома ускорится и обойдется значительно дешевле. Так что можно строить планы на оформление комнат.Высокие ставки по ипотеке — проблема тысяч многодетных семей по всей стране. Люди переплачивают огромные суммы, которые могли бы вложить в строительство дома, либо покупку квартиры. В Ивановской области решению этой проблемы приступят в самое ближайшее время. Как заверил врио губернатора Станислав Воскресенский, в регионе запустят новую ипотечную программу. Многодетным семьям, которые уже выплачивают ипотеку, планируют понизить ставки по кредитам до 9-9,5%.Детали программы глава Ивановской области пообещал разработать в ближайшее время. Когда она заработает, ипотека для ивановских семей с детьми станет гораздо легче.