В Управлении ГИБДД состоялось торжественное награждение юидовцев, завоевавших абсолютное первенство на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо-2018»...

В Управлении ГИБДД состоялось торжественное награждение юидовцев, завоевавших абсолютное первенство на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо-2018». По итогам конкурса места распределились среди 84 участников, при этом команда ЮИД Москвы вошла в десятку лучших.Начальник столичной Госавтоинспекции генерал-майор полиции Виктор Коваленко встретил ребят в своем кабинете. Юидовцы поделились впечатлениями и рассказали об интересных случаях, которые произошли во время конкурса. Виктор Коваленко представил юным инспекторам движения почетного гостя Управления - Героя России Дибиргаджи Магомедова, который рассказал о своем служебном и боевом пути.Затем состоялась церемония награждения. Генерал-майор полиции Виктор Коваленко вручил юидовцам грамоты и преподнес подарки с символикой ГИБДД.Далее руководители пригласили юных гостей в класс истории. Также на экскурсию, которую провел Виктор Коваленко, были приглашены учащиеся Колледжа полиции, которые прибыли в Управление, чтобы ознакомиться с деятельностью столичной Госавтоинспекции. Ребята своими глазами увидели, насколько бережно Госавтоинспекция хранит наследие: личные вещи сотрудников ОРУД-ГАИ-ГИБДД, представляющие историческую ценность, образцы оружия времен Великой Отечественной войны, первые водительские удостоверения, в том числе разрешения на право управлять велосипедом. Импровизированный кабинет начальника контрразведки, в котором рабочая обстановка тех далеких времен восстановлена до мельчайших деталей, вызывал у ребят особый интерес и восторг.В завершение встречи начальник Госавтоинспекции города Москвы генерал-майор полиции Виктор Коваленко пожелал детям двигаться только вперед к намеченной цели.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81