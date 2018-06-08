Ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным – удивительное и во многом уникальное событие. Сразу после него, а зачастую и в ходе, чиновники на местах развивают необычайную активность, начиная решать дела, до которых их руки по тем или иным причинам не доходили месяцами или годами.

Ежегодная прямая линия с президентом России ВладимиромПутиным – удивительное и во многом уникальное событие. Сразу после него, азачастую и в ходе, чиновники на местах развивают необычайную активность, начинаярешать дела, до которых их руки по тем или иным причинам не доходили месяцамиили годами.Так, в прямой эфир с президентом вышла многодетная мать изТомска Наталья Журова. Женщина пожаловалась главе государства, что не можетполучить гарантированный законом участок земли. По ее словам, в очередь онавстала еще в 2010 году, ждала несколько нет, но до сих пор не имеет права навыделение положенного участка.В тот же день губернатор Томской области Сергей Жвачкинвстретился с Журовой, обсудил с женщиной ее проблему и даже извинился за поведение своих подчиненных. "Корень этой проблемы – бездушие чиновников,которые не объясняют людям их права", – заявил глава региона. По егословам, то, что бесплатную землю дают только семьям с четырьмя детьми, являетсямифом.Традиционно жаловались президенту и на плохие дороги. "Онипросто ужасные", – сокрушался житель Моздока (РеспубликаСеверная Осетия – Алания). Сразу после этого в бюджете региона каким-то чудеснымобразом нашлось 118 миллионов рублей на ремонт дорожного покрытия.По словам председателя комитета дорожного хозяйства республикиТариэля Солиева, о Моздокском районе власти не забыли. При этом за двапоследних года, заявил чиновник, там было отремонтировано аж 13 километровдорог. Вряд ли этими скромными цифрами можно гордиться, но раз уж власти РСО -Алания разглядели в республиканской "кубышке" 118 миллионов на этинужды, то, видимо, стоит ожидать гораздо больших объемов работ.Главное, чтобы на следующий год местным жителям вновь не пришлось обращаться кпрезиденту, а главе государства, в свою очередь, задавать нетленный вопрос – "Где деньги,Зин?".Ожидаемо Владимиру Путину пожаловались и на драматическийрост цен на бензин. К президенту обратился житель Санкт-Петербурга АлексейКараваев, который попросил главу государства вмешаться в происходящее. Винитькаких-то конкретных лиц в росте цен на топливо Путин не стал. Отметив лишь,что повышение стоимости – это результат стремления нефтяных компаний заместитьза счет россиян выпадающие доходы от продажи дорожающей нефти.На ситуацию тут же обратила внимание Федеральная антимонопольнаяслужба, которая возбудила несколько дел по факту завышения цен в регионах. Наместах же приехавшие заправлять автомобили люди удивились неожиданноподешевевшему топливу. Так, магаданские автолюбители принялись шутить, чтовскоре к ним за бензином съедется вся Россия. Еще бы, ведь литр 92-го бензинана одной из местных заправок стол 2 рубля 20 копеек. Чудеса, не иначе.Ставки по ипотеке – еще одна актуальная тема для россиян. Кпрезиденту обратился отец многодетной семьи из Иваново Дмитрий Верховских.Мужчина пожаловался, что банк не снижает ему ставку с 13% до льготных 6%. УВерховских же в семье трое детей, а работает он один, поэтому обслуживатькредит семье непросто.Многодетный отец обратился к Путину в 14:36 (по Москве), иуже ближе к 18:00 временно исполняющий обязанности губернатора Ивановскойобласти Станислав Воскресенский отчитался: ипотечная ставка семье Верховскихбыла снижена. Правда, не до 6%, а до 9,5%. Таким образом, на решение проблемы уместных чиновников ушло чуть больше трех часов.Обратились к президенту и жители алтайского поселка СтараяСуртайка. По их словам, местные чиновники намерены закрыть единственную внаселенном пункте школу. Всему виной – острая нехватка специалистов. Путин по конференц-связипопросил объяснить создавшуюся ситуацию врио главы региона Виктора Томенко.И вновь прямая линия помогла решить проблему там, где ранеечиновники лишь разводили руками: в пресс-службе администрации Алтайского краясообщили, что подберут педагогические кадры для учебного заведения. Более того,в скорости принятия решения местные чиновники даже обогнали коллег изИвановской области. С момента обращения жителей и до заявления пресс-службыместной администрации прошло всего лишь полтора часа.А вот у должностных лиц из Хабаровского края реакцияоказалась не столь молниеносной. Примерно в 12:50 Владимиру Путину рассказали,что на колл-центр обратился житель Москвы, который был недоволен программой"Дальневосточный гектар". Мужчина жаловался, что получил участок в312 километрах от Хабаровска, а землю поближе якобы разобрали чиновники.Реакция администрации региона последовала уже за полночь.Первый вице-премьер правительства Хабаровского края Юрий Чайка заявил, чтоместные власти будут разбираться в ситуации. При этом чиновник не исключил,что москвич сможет получить другой участок.Тему Дальнего Востока на прямой линии продолжил один изволонтеров, который сообщил об обращении авиаинженера из Комсомольска-на-Амуре.Мужчина сетовал, что не смог устроиться по специальности и был вынужден пойтикрасить крыши. Реакции от губернатора Хабаровского края пришлось ждать ещедольше – более 17 часов.Но, как говорится, хорошо все то, что хорошо кончается.Глава региона пообещал найти инженеру новую работу. "Я приеду вКомсомольск и, если он там, постараюсь с ним встретиться и поговорить. Я емупомогу найти работу, сто процентов", – заявил чиновник.