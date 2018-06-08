Общероссийский народный фронт открыл горячую линию для приема сообщений о фактах завышения цен на бензин. Вся собранная информация будет передана в правительство и Федеральную антимонопольную службу России.

Общероссийский народный фронт открыл горячую линию для приема сообщений о фактах завышения цен на бензин. Жалобы принимаются по телефону, электронной почте, а также посредством заполнения онлайн-анкеты.В ОНФ заявили, что активисты всесторонне изучают проблему. По словам члена центрального штаба ОНФ и депутата Госдумы Александра Васильева, вся собранная информация будет передана в правительство и Федеральную антимонопольную службу России."Мы знаем, что в некоторых регионах от информационного стенда с ценами даже лестницу не убирают, потому что цифры меняют очень часто. Известно, что топливо на АЗС не завозится каждый день, однако цены скачут ежедневно, что говорит о многом", — подчеркнул Васильев.7 июня во время "Прямой линии" президенту Владимиру Путину задали вопрос о том, почему так резко выросли цены на бензин. Глава государства назвал ситуацию недопустимой и неправильной."Это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики, в сфере энергоресурсов", — сказал президент.В свою очередь министр энергетики Александр Новак доложил Путину, что ситуация на топливном рынке в России постепенно улучшается, рост цен на бензин и дизельное топливо приостановился, дефицита топлива нет.