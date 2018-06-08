Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Похоже, в ближайшем будущем программа реновации перестанет быть чисто московской историей. Как заявил во время вчерашней "Прямой линии" президент России Владимир Путин, реновация должна затрагивать и другие регионы нашей страны."Уверен, что программа реновации будет реализована. И она должна затрагивать не только Москву, но и другие регионы", — заявил Владимир Путин.Президент Российской Федерации добавил, что в строительстве жилья нужно достичь показателя 120 миллионов квадратных метров.Также необходимо напомнить, что мэр Москвы Сергей Собянин на днях отметил, что на 250 стартовых площадках по реновации начато строительство.