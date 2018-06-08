Сенатор Константин Косачев считает, что заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу про аннексию Крыма не ведет к улучшению отношений между Москвой и Анкарой. Это своего рода отвлекающий маневр, попытка переключения внимания Запада на Россию, — считает он.

Заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу про аннексию Крыма не ведет к улучшению отношений между Москвой и Анкарой. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.По его мнению, Турция испытывает большое давление со стороны Запада по двум направлениям: политические реформы в стране и действия в Сирии против курдов."Заявление министра — это своего рода отвлекающий маневр, попытка переключения внимания Запада на Россию", — цитирует РИА Новости Косачева.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не признает присоединение Крыма к России. При этом он раскритиковал европейские страны, которые, по его мнению, "начали забывать про Крым".7 июня глава Германо-российского форума Маттиас Платцек заявил о том, что необходимо вернуться к формату G8 с участием России. По его словам, вопрос о присоединении Крыма к России не должен стоять на пути возвращения Москвы в G8.Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, в ходе которого большинство жителей высказались за воссоединение с Россией. Западные страны с таким решением не согласились и ввели санкции в отношении Москвы. Киев до сих пор считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. 15 мая 2018 года был торжественно открыт Крымский мост, который связал полуостров с материком.