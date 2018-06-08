Он находится в здании Центра гражданской защиты

Он находится в здании Центра гражданской защитыПоисковый отряд «Лиза Алерт» открыл свой штаб в Костроме. Он располагается в здании Центра гражданской защиты, где базируются спасатели.Сейчас волонтеры перевозят вещи. Губернатор региона Сергей Ситников нашел для них подходящее помещение. Глава Костромской области узнал о проблеме активистов во время совместных учений отярда, МЧС, МВД и службы спасения.Ранее все оборудование волонтеров находилось в разных местах города, и им приходилось тратить больше времени на сборы, когда каждая минута на счету.Также штаб получил новый автомобиль повышенной проходимости отряду. Его передал председатель Совета директоров ОАО «Костромская городская телефонная сеть» Александр Клещёв.