Он находится в здании Центра гражданской защиты
Он находится в здании Центра гражданской защиты
Поисковый отряд «Лиза Алерт» открыл свой штаб в Костроме. Он располагается в здании Центра гражданской защиты, где базируются спасатели.
Сейчас волонтеры перевозят вещи. Губернатор региона Сергей Ситников нашел для них подходящее помещение. Глава Костромской области узнал о проблеме активистов во время совместных учений отярда, МЧС, МВД и службы спасения.
Ранее все оборудование волонтеров находилось в разных местах города, и им приходилось тратить больше времени на сборы, когда каждая минута на счету.
Также штаб получил новый автомобиль повышенной проходимости отряду. Его передал председатель Совета директоров ОАО «Костромская городская телефонная сеть» Александр Клещёв.