Вячеслав Володин отметил, что интенсивность контактов между парламентариями депутатами Госдумы и Бундестага увеличивается. В то же время, он уверен, что у двусторонних отношений есть хороший потенциал для развития. Он призвал ориентироваться на лидеров двух стран в вопросе интенсивности контактов.
Вячеслав Володин отметил, что интенсивность контактов между парламентариями депутатами Госдумы и Бундестага увеличивается. В то же время, он уверен, что у двусторонних отношений есть хороший потенциал для развития. Он призвал ориентироваться на лидеров двух стран в вопросе интенсивности контактов.
Речь о необходимости интенсификации двусторонних контактов
по парламентской линии зашла во время встречи спикера Госдумы Вячеслава
Володина и вице-президента германского Бундестага Томаса Оппермана. Председатель
нижней палаты российского парламента считает, что частота контактов президента Владимира
Путина и канцлера Ангелы Меркель должна служить примером для парламентов двух
стран.
По словам Володина, отношения России и Германии в рамках
парламентского измерения "были некоторые время менее активны".
"Я бы даже сказал, что на очень низком уровне, – отметил председатель
Госдумы. – Хорошо, что это все позади, наши встречи за последнее время во
многом говорят об этом".
По словам Вячеслава Володина, на фоне количества встреч Владимира
Путина с Ангелой Меркель "парламент выглядит очень блекло". "Наши
контакты, можно считать, были практически заморожены", – добавил спикер
нижней палаты парламента.
Он отметил, что сегодняшняя встреча важна тем, что проходит
в преддверии Чемпионата мира по футболу. А сегодня вечером в Москве состоится футбольный
матч между командами Госдумы и Бундестага.
С немецкой стороны на поле выйдут представители практически
всех парламентских партий. В составе думской сборной будут депутаты всех
фракций. Кроме того, в нашей команде будут четыре игрока женского пола, что,
как отметил Володин, говорит о "продвинутости" России в вопросе гендерного
равенства.