Вячеслав Володин отметил, что интенсивность контактов между парламентариями депутатами Госдумы и Бундестага увеличивается. В то же время, он уверен, что у двусторонних отношений есть хороший потенциал для развития. Он призвал ориентироваться на лидеров двух стран в вопросе интенсивности контактов.

Вячеслав Володин отметил, что интенсивность контактов между парламентариями депутатами Госдумы и Бундестага увеличивается. В то же время, он уверен, что у двусторонних отношений есть хороший потенциал для развития. Он призвал ориентироваться на лидеров двух стран в вопросе интенсивности контактов.Речь о необходимости интенсификации двусторонних контактовпо парламентской линии зашла во время встречи спикера Госдумы ВячеславаВолодина и вице-президента германского Бундестага Томаса Оппермана. Председательнижней палаты российского парламента считает, что частота контактов президента ВладимираПутина и канцлера Ангелы Меркель должна служить примером для парламентов двухстран.По словам Володина, отношения России и Германии в рамкахпарламентского измерения "были некоторые время менее активны"."Я бы даже сказал, что на очень низком уровне, – отметил председательГосдумы. – Хорошо, что это все позади, наши встречи за последнее время вомногом говорят об этом".По словам Вячеслава Володина, на фоне количества встреч ВладимираПутина с Ангелой Меркель "парламент выглядит очень блекло". "Нашиконтакты, можно считать, были практически заморожены", – добавил спикернижней палаты парламента.Он отметил, что сегодняшняя встреча важна тем, что проходитв преддверии Чемпионата мира по футболу. А сегодня вечером в Москве состоится футбольныйматч между командами Госдумы и Бундестага.С немецкой стороны на поле выйдут представители практическивсех парламентских партий. В составе думской сборной будут депутаты всехфракций. Кроме того, в нашей команде будут четыре игрока женского пола, что,как отметил Володин, говорит о "продвинутости" России в вопросе гендерногоравенства.