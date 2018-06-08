Им что, гулять негде? В сети появилось видео, на котором видно, что четверо владимирских школьников забрались на крышу пятиэтажки. Речь, видимо, идёт о доме номер 9 по улице Завадского. Кровля у него двускатная, а значит, такая прогулка могла закончиться трагедией.

Им что, гулять негде? В сети появилось видео, на котором видно, что четверо владимирских школьников забрались на крышу пятиэтажки. Речь, видимо, идёт о доме номер 9 по улице Завадского. Кровля у него двускатная, а значит, такая прогулка могла закончиться трагедией. По закону за несанкционированный выход на крышу, ответственность несёт управкомпания или ТСЖ. Однако, как пишут пользователи соцсети, школьники попали на неё по пожарной лестнице. Также комментаторы этой видеозаписи предполагают, что подростки там не гуляли, а искали кошку.