Девять боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) задержаны в зоне предотвращения конфликтов на юге Сирии.

Девять боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) задержаны в зоне предотвращения конфликтов на юге Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление коалиции во главе с США."Группа "Магавир ас-Саура", сотрудничающая с Совместной объединенной оперативной группой (CJTF-OIR) в Сирии, задержала девять боевиков ИГ, которые пересекали 55-километровую зону деконфликтации в южной Сирии", — говорится в заявлении коалиции​​​.США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ, при этом в Сирии американские военные находятся без разрешения официальных властей страны.Ранее сообщалось, что сирийские боевики сдают правительственным войскам свое вооружение. Так, в пятницу, 6 июня, в зоне деэскалации прошли переговоры офицеров российского центра по примирению сторон с лидерами вооруженных формирований. В результате боевики согласились передать тяжелое вооружение и присоединиться к процессу примирения.