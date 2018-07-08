Чемпионат мира по футболу для сборной России закончился после серии пенальти в матче 1/4 финала. Миллионы болельщиков молились, переживали, кричали, поддерживая команду Станислава Черчесова. Звезды тоже прильнули к экранам.

Чемпионат мира по футболу для сборной России закончился после серии пенальти в матче 1/4 финала. Миллионы болельщиков молились, переживали, кричали, поддерживая команду Станислава Черчесова. Звезды тоже прильнули к экранам.Артисты прильнули к экранам, чтобы лично увидеть этот матч, который, несомненно, войдет в историю футбола. Это было красиво, ярко, достойно, качественно. И даже проигрыш на фоне такой игры не кажется ужасным."Браво, парни, вы сделали больше, чем мы все думали, – заявил резидент после игры резидент "Камеди-Клаб" Гарик Харламов, который лично присутствовал на матче в Сочи. – Пенальти – это лотерея. К сожалению, в этот раз не в нашу сторону. Дико обидно, потому что мы были на волосок от полуфинала"."Спасибо, ребята, со слезами на глазах говорю "спасибо" за все игры и за сегодня", – обратилась к игрокам Елена Ваенга, опубликовав на своей странице российский триколор."Вы – наше все", – написал о тренере нашей сборной Станиславе Черчесове музыкальный продюсер Андрей Разин. На своей странице в "Инстаграме" он опубликовал портрет наставника футболистов в образе легендарного революционера Эрнесто Че Гевары.Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров едва сдерживал слезы. "Мои прогнозы не сбылись, но все равно вы, ребята, молодцы – вы играли красиво, вы играли достойно, вы все равно победители"."Ребята! Дорогие! Спасибо вам за эту игру! Обидно до слез, но пенальти – это случай. Так бывает. Но мы гордимся вами! Вы наконец-то показали , что в России тоже есть футбол, и проиграть в 1/4 – это не стыдно . Поздравляем вас и спасибо", – написала телеведущая Лера Кудрявцева. Правда, в глубине души, наверное, все-таки порадовалась, ведь если бы Россия в конечном итоге дошла до финала и победила, ей бы пришлось сдержать слово и жениться на Николае Баскове. А это в планы по пиару явно не входило."Проигрыш иногда бывает и победным. Спасибо нашим ребятам за надежду и веру в РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ!!!", – написала в соцесетях Алла Пугачева, которая тоже следила за игрой. В глазах у певицы стояли слезы...