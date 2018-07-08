Из пещеры Тхам Луанг в Таиланде вывели первых двух школьников из группы, заблокированной там наводнением. Об этом сообщила интернет-версия газеты Кхао Сот без официального подтверждения информации. По данным издания, двое детей выведены на поверхность и находятся у входа в пещеру.

Из пещеры Тхам Луанг в Таиланде вывели первых двух школьников из группы, заблокированной там наводнением. Об этом сообщила интернет-версия газеты "Кхао Сот" без официального подтверждения информации. По данным издания, двое детей выведены на поверхность и находятся у входа в пещеру. А по сведениям телеканала Spring News, из пещеры смог выбраться и еще один, третий подросток.Двенадцать подростков из юниорской футбольной команды пропали 23 июня вместе со своим 25-летним тренером, передает РИА Новости. Как выяснилось, они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг, а затем выход им перекрыло внезапным наводнением.Подростков и их тренера искали 10 дней и в итоге нашли живыми, хотя и ослабевшими от голода. В воскресенье 8 июля началась операция по выводу их на поверхность. Ранее погиб один из готовивших эту операцию дайверов.