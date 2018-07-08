Главный тренер шведской сборной Янне Андерссон отдал должное сопернику по четвертьфиналу чемпионата мира. По его мнению, англичане способны дойти до самого конца и стать чемпионами турнира в России.

Главный тренер шведской сборной Янне Андерссон отдал должное сопернику по четвертьфиналу чемпионата мира. По его мнению, англичане способны дойти до самого конца и стать чемпионами турнира в России."Они сильные, хорошо организованные. Это команда, которая играет в хороший футбол. Я думаю, они смогут дойти до самого конца", — приводит слова Андерссона РИА Новости.Тем не менее шведский специалист считает, что в первом тайме его команда контролировала игру. "Мы столкнулись с хорошим соперником и не могли показать лучший свой уровень. В первом тайме мы контролировали ситуацию, а потом они забили с углового. А далее мы играли против команды, у которой на поле было пять защитников", — заявил наставник сборной Швеции.В четвертьфинале шведы уступили англичанам со счетом 0:2 и покидают турнир в России.