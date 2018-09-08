В соревнованиях приняли участие 56 сотрудников, представлявших 14 команд подразделений ГУ МВД России по г. Москве...

7 сентября 2018 года состоялся лично-командный чемпионат ГУ МВД России по г. Москве по преодолению полосы препятствий со стрельбой. Мероприятие прошло на территории Московского областного филиала московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя в пос. Старотеряево Московской области.В соревнованиях приняли участие 56 сотрудников, представлявших 14 команд подразделений ГУ МВД России по г. Москве.В торжественной церемонии награждения и закрытия лично-командного чемпионата ГУ МВД России по г. Москве по преодолению полосы препятствий со стрельбой приняли участие заместитель начальника УРЛС ГУ МВД России по г. Москве – начальник УПП подполковник внутренней службы Павел Параносенков, начальник 3 отделения 4 отдела УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве подполковник внутренней службы Денис Корняков, заместитель начальника кафедры тактико-специальной огневой и физической подготовки Московского областного филиала московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя подполковник полиции Александр Дмитриев.По результатам проведенных соревнований в общекомандном зачете 1 место заняла команда УООП ГУ МВД России по г. Москве, на 2 месте УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве, на 3 месте – УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве.В личном первенстве в возрастной категории до 35 лет места распределились следующим образом:1 место – Реунков Сергей (УВД по САО),2 место – Гайворонский Александр (УВД по ЗАО),3 место – Зубцов Артем (УООП).В возрастной категории свыше 35 лет, лучшими стали:1 место – Зуев Георгий (УООП),2 место – Селиванов Александр (УВД по ЮАО),3 место занял Татарников Сергей (УВД по ЗАО).В командной эстафете:1 место – УООП ГУ МВД России по г. Москве,2 место – УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве,3 место заняла команда УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве.4 отдел УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве