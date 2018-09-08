В литовском Каунасе продолжается этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Россиянка Александра Трусова в соревнованиях одиночниц вслед за короткой программой (74,74) установила мировые рекорды в произвольной программе (146,70) и по общей сумме (221,44).

В литовском Каунасе продолжается этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Россиянка Александра Трусова в соревнованиях одиночниц вслед за короткой программой (74,74) установила мировые рекорды в произвольной программе (146,70) и по общей сумме (221,44).Кроме того, Трусова отметилась уникальным достижением. 14-летняя воспитанница Этери Тутберидзе впервые в истории женского фигурного катания выполнила четверной лутц – самый сложный прыжок. А затем чисто исполнила каскад из четверного и тройного тулупов.В итоге отрыв российской спортсменки от соперниц составил почти 30 баллов. Второе место заняла Ким Е Лим из Южной Кореи (191,89), третье - еще одна россиянка Ксения Синицына (187,91).Напомним, ранее Международный союз конькобежцев (ISU) обновил систему подсчета очков, из-за чего все установленные до сезона-2018/19 мировые рекорды в фигурном катании будут считаться историческими.