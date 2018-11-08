В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялась встреча руководства ГУ МВД России по г. Москве с ветеранами органов внутренних дел столичной полиции...

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялась встреча руководства ГУ МВД России по г. Москве с ветеранами органов внутренних дел столичной полиции. На мероприятие были приглашены более 400 человек.Сегодня в составе ветеранской организации московской полиции около 60 тысяч человек. Почет и уважение многотысячного коллектива, стоящего на борьбе с правонарушениями, – малая часть того, что заслужили люди, чей многолетний труд стал фундаментом для создания системы.С торжественной речью к присутствующим обратился начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов. Он отметил, что ветераны являются духовно-нравственным идеалом, на котором воспитываются новые поколения сотрудников органов внутренних дел.«Многие из вас находятся в едином строю с действующими сотрудниками, внося неоценимый вклад в сохранение и приумножение славных традиций органов внутренних дел Москвы. Наш долг, опираясь на ваш опыт, достойно выполнять служебные задачи и беспристрастно служить закону. Убежден, что взаимодействие и разностороннее сотрудничество между поколениями сотрудников органов внутренних дел является залогом развития и совершенствования всей правоохранительной системы в целом», – отметил Олег Баранов.От московской ветеранской организации были вручены ценные подарки и награды сотрудникам столичной полиции за высокие достижения в службе, а также ветеранам за долголетний, добросовестный труд и большой личный вклад.По окончании встречи был подготовлен праздничный концерт, а также вручены памятные подарки.Ветераны выразили надежду, что современное поколение сотрудников продолжит традиции, заложенные ими, которые останутся нравственными и профессиональными ориентирами для каждого полицейского.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве