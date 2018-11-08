Умер, надышавшись газа? Следственный комитет Владимирской области проводит доследственную проверку по факту гибели 15-летнего подростка.

Умер, надышавшись газа? Следственный комитет Владимирской области проводит доследственную проверку по факту гибели 15-летнего подростка. Трагедия произошла 5 ноября в Александровском районе. Около 23 часов мальчик отправился в свою комнату спать, а когда мама заглянула к нему в комнату, нашла сына без признаков жизни. После осмотра места происшествия, следствие предположило, что подросток умер, надышавшись паров газа из газового баллончика для заправок зажигалок. Мальчик воспитывался в полной, многодетной семье, родители даже не подозревали о его пристрастиях.