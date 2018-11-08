УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Угурлиевой Ильхамы Гусейн Заде, 2000 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Угурлиевой Ильхамы Гусейн Заде, 2000 года рождения, жительницы г. Щербинка, которая поздно ночью 07 ноября 2018 года ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 18-20 лет, рост 170-175 см, нормального телосложения, волосы черные ниже плеч, глаза карие.Была одета: в пижаму светлого цвета, при себе имела матерчатую сумку черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79