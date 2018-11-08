Женщину не могут найти уже полтора месяца
Женщину не могут найти уже полтора месяца
Во Владимире без вести пропала мама двоих детей. Женщину не могут найти уже полтора месяца. К поискам присоединились волонтеры «Лизы Алерт».
Известно, что 27 сентября пропавшая вышла из дома и так и не вернулась. Женщина не выходит на связь с родными. Добровольцы отмечают, что Ольге нужна медицинская помощь
Ее приметы: рост 167 сантиметров, карие глаза, тёмно-русые волосы. Она была в синей джинсовой куртке, чёрном свитере, серых брюках и чёрных туфлях.
Если вы знаете что-то о его местонахождении, сообщите по телефону 8-800-700-54-52 или по номеру 112.