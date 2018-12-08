Единая Россия возьмет на
контроль реформу системы обращения с отходами. Представители партии будут
работать во всех населенных пунктах страны.
"Единая Россия" возьмет на
контроль реформу системы обращения с отходами. Представители партии будут
работать во всех населенных пунктах страны.
Единороссы будут играть ключевую роль в
обеспечении контроля за реформой системы
обращения с твердыми коммунальными отходами. Ее старт во всех регионах страны намечен
на 1 января 2019 года.
"Мы силами местных и региональных отделений партии
можем обеспечить мониторинг вплоть до каждого населенного пункта", – сказал член
генсовета "Единой России", глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов
на дискуссионной площадке "Городская среда и чистая страна" XVIII съезда
партии.
По словам депутата, "Единая
Россия" проконтролирует и процесс рекультивации свалок. На эти государство
выделит миллиарды рублей, расходование которых должно находиться под партийным
контролем.
"Это деньги наших налогоплательщиков, мы
должны знать, как они тратятся, обеспечив эффективность и полную прозрачность
этого процесса", – указал Бурматов. По его словам, ни одна другая структура,
кроме "Единой России", такого предметного контроля, который доходит до каждого
села, организовать не может.
На съезде прозвучали предложения
и рекомендации, которые позволят регионам подготовиться к новой системе
обращения с отходами. Также были предложены законодательные инициативы. Например,
прозвучала идея о создании единого для
всей страны оператора, который будет заниматься утилизацией особо опасных отходов.
Накануне, 7 декабря в Москве открылся XVIII съезд
"Единой России". На форум съехались более трех тысяч делегатов и
гостей. В первый день работали три дискуссионные площадки –
"Обновление", "Открытость" и "Лидерство". Сегодня
обсуждение идет на площадках "Экономика роста", "Качество
жизни", "Городская среда и чистая страна", "Развитие
сельских территорий".