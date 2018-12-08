Единая Россия возьмет на контроль реформу системы обращения с отходами. Представители партии будут работать во всех населенных пунктах страны.

"Единая Россия" возьмет наконтроль реформу системы обращения с отходами. Представители партии будутработать во всех населенных пунктах страны.Единороссы будут играть ключевую роль вобеспечении контроля за реформой системыобращения с твердыми коммунальными отходами. Ее старт во всех регионах страны намеченна 1 января 2019 года."Мы силами местных и региональных отделений партииможем обеспечить мониторинг вплоть до каждого населенного пункта", – сказал членгенсовета "Единой России", глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматовна дискуссионной площадке "Городская среда и чистая страна" XVIII съездапартии.По словам депутата, "ЕдинаяРоссия" проконтролирует и процесс рекультивации свалок. На эти государствовыделит миллиарды рублей, расходование которых должно находиться под партийнымконтролем."Это деньги наших налогоплательщиков, мыдолжны знать, как они тратятся, обеспечив эффективность и полную прозрачностьэтого процесса", – указал Бурматов. По его словам, ни одна другая структура,кроме "Единой России", такого предметного контроля, который доходит до каждогосела, организовать не может.На съезде прозвучали предложенияи рекомендации, которые позволят регионам подготовиться к новой системеобращения с отходами. Также были предложены законодательные инициативы. Например,прозвучала идея о создании единого длявсей страны оператора, который будет заниматься утилизацией особо опасных отходов.Накануне, 7 декабря в Москве открылся XVIII съезд"Единой России". На форум съехались более трех тысяч делегатов игостей. В первый день работали три дискуссионные площадки –"Обновление", "Открытость" и "Лидерство". Сегодняобсуждение идет на площадках "Экономика роста", "Качествожизни", "Городская среда и чистая страна", "Развитиесельских территорий".