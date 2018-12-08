В центральной встрече 15-го тура чемпионата Италии по футболу лидер турнира туринский Ювентус принял на своем поле миланский Интер. Хозяева победили со счетом 1:0 благодаря голу Марио Манджукича. Старая синьора продлила беспроигрышную серию до 15 матчей.

В центральной встрече 15-го тура чемпионата Италии по футболу лидер турнира туринский "Ювентус" принял на своем поле миланский "Интер". Хозяева победили со счетом 1:0 благодаря голу Марио Манджукича. "Старая синьора" продлила беспроигрышную серию до 15 матчей.В первом тайме соперникам отличиться не удалось. После перерыва хорватский форвард "Ювентуса" Марио Манджукич пробил вратаря гостей Самира Хандановича. Его гол оказался победным.Туринский клуб набрал 43 очка. В 15 играх он лишь раз сыграл вничью, победив в остальных встречах. "Интер" остался на третьем месте с 29 баллами.