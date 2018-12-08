Тридцать человек, в том числе трое правоохранителей, пострадали в ходе протестов в Париже в субботу, 8 декабря. Число задержанных в ходе протестов во Франции достигло 950 человек, из них 724 взяты под стражу для дачи показаний. Сообщается, что в протестах по всей Франции участвует 31 тысяча человек, из них восемь тысяч демонстрантов протестуют в Париже.

Тридцать человек, в том числе трое правоохранителей, пострадали в ходе протестов в Париже в субботу, 8 декабря. Число задержанных в ходе протестов во Франции достигло 950 человек, из них 724 взяты под стражу для дачи показаний, сообщает на своем сайте телеканал BFMTV. В столице задержан 651 человек, 536 манифестантов помещены под стражу. Сообщается, что в протестах по всей Франции участвует 31 тысяча человек, из них восемь тысяч демонстрантов протестуют в Париже.Полиция применила против протестующих водометы и слезоточивый газ. Водометы пошли в ход на авеню Морсо в районе Елисейских полей после того, как демонстранты забросали полицейских камнями и бутылками. Когда против демонстрантов был применен слезоточивый газ, в эпицентре газовой атаки находился корреспондент ВГТРК Николай Соколов, пострадала от действия газа корреспондент РИА Новости Виктория Иванова.Plusieurs blessés (parmi eux deux photojournalistes du Parisien) ont été touchés par des tirs de flash-ball dans les manifestations de ce samedi --> https://t.co/LkZIS7Ty1z pic.twitter.com/OjrgHNECQ3— Le Parisien (@le_Parisien) 8 декабря 2018 г.Акции протеста движения так называемых "желтых жилетов", выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции 17 ноября. Массовые протесты сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов, банков. В ходе протестов уже погибли четыре человека, сотни получили ранения.