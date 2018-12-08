Матчем в Братиславе между местным Слованом и казанским Ак Барсом завершился очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Соперники не показали искрометного хоккея с множеством голевых моментов. Как итог – победа барсов с футбольным счетом 2:1.

Матчем в Братиславе между местным "Слованом" и казанским "Ак Барсом" завершился очередной игровой день в Континентальной хоккейной лиге. Соперники не показали искрометного хоккея с множеством голевых моментов. Как итог – победа "барсов" с футбольным счетом 2:1.При этом еще перед началом игры было ясно, что команды находятся в разных "весовых категориях": казанцы идут третьими в Восточной конференции, а "Слован" – предпоследний на Западе. Хотя в Казани месяц назад команда из столицы Словакии дала бой и также проиграла всего одну шайбу – 1:2.В отчетной игре "барсы" быстро вышли вперед: Азеведо довел до ума передачу Секача. После этого почти полчаса чистого времени команды мучились, но забить не могли. На 33-й минуте отличился Лампер, сравнявший счет. Но в начале третьего периода Яруллин забил победный гол.