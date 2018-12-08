Вечером в субботу, 8 декабря спецподразделения жандармерии и полиции Франции завершили операцию по наведению порядка на Елисейских полях - они полностью освобождены от манифестантов и погромщиков.

Вечером в субботу, 8 декабря спецподразделения жандармерии и полиции Франции завершили операцию по наведению порядка на Елисейских полях – они полностью освобождены от манифестантов и погромщиков.Развернувшись по фронту, колонна спецмашин медленно спустилась от Триумфальной арки вниз по Елисейским полям. Несколько десятков сотрудников полиции сопровождали колонну, передает ТАСС. После их прохода "поля" практически опустели, манифестанты переместились на соседние улицы и переулки. Правоохранители считают операцию в этой зоне завершенной.К настоящему времени полицейским удалось нормализовать обстановку на бульваре Ош, находящемся неподалеку от Елисейских полей. Там в течение нескольких часов продолжались стычки с "желтыми жилетами". В ходе беспорядков хулиганы разбивали стеклянные стены автобусных остановок, поджигали помойки, сожгли два автомобиля. На площади Республики до сих пор сохраняется напряженная ситуация, большая группа "желтых жилетов" все еще находится там.Полиция за день задержала в Париже 737 человек. По данным префектуры города, в ходе беспорядков были ранены 55 человек, трое из них – сотрудники жандармерии и полиции.