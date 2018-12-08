Сотрудники полиции в доступной форме рассказали воспитанникам детских садов о том, что такое проезжая часть дороги, как правильно её пересекать, о знаке пешеходного перехода и сигналах светофора.

Сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» провели в дошкольных учреждениях в городе Гусь-Хрустальный мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.Полицейские рассказали воспитанникам детского сада № 33 о работе дорожно-патрульной службы, познакомили с патрульным автомобилем ДПС и напомнили ребятам о правилах безопасности на дорогах.После беседы госавтоинспекторы провели для детей познавательную экскурсию вблизи образовательного учреждения. Сотрудники ГИБДД рассказали дошколятам об опасностях, которые могут подстерегать их на дорогах, рассказали о правила перехода регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов. В завершении мероприятия дети, возвращаясь по изученному безопасному маршруту, обещали всегда соблюдать правила.В детском саду №34 полицейские вместе с педагогами и отрядом юных инспекторов движения организовали мероприятие «Дети за мир без аварий!».Инспекторы дорожного движения в творческой и доступной форме рассказали участникам мероприятия о том, что такое проезжая часть дороги, как правильно вести себя по пути в детский сад или домой, где и как правильно переходить дорогу, о знаке пешеходного перехода и сигналах светофора.На имитированной проезжей части в игровой форме ребята показали, к каким последствиям может привести несоблюдение элементарных Правил дорожного движения.Прощаясь с гостями, дошколята поблагодарили правоохранителей за познавательные мероприятия.