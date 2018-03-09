В пятницу при взрыве в Кабуле погиб человек, пятеро ранены и отправлены в госпиталь.

В пятницу при взрыве в Кабуле погиб человек, пятеро ранены и отправлены в госпиталь. Как рассказали в министерстве здравоохранения Афганистана, теракт произошел у шиитской мечети на западе столицы, пишет ТАСС.