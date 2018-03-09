В институте стоят преподы и беседуют. Вдруг промчавшийся мимо студент толкает одного из преподов. Парень сразу извиняется и поворачивается уходить, но один из преподов его подзывает и начинает парить студиоза:
- Вот ты сейчас прервал наш диспут,оборвал цепочку научных рассуждений, да вообще, можно сказать, опрокинул все человечество назад в техническом прогрессе...
Студент , краснея, еще больше извиняется, на что препод, сменив гнев на милость, отпускает его и продолжает начатую беседу:
- Ну, забрасываю я, значит, ее ноги себе на плечи...
еще анекдот!