Вся наступившая неделя пройдет при стареющей Луне. А это значит, что реализовывать свои планы будет уже гораздо сложнее, чем раньше. Особенно неудачными днями на этой неделе следует считать понедельник и воскресенье. Зато заканчивать дела, начатые ранее, сейчас самое милое дело – не будет никаких хвостов.

Вся наступившаянеделя пройдет при стареющей Луне. А это значит, что реализовывать свои планы будетуже гораздо сложнее, чем раньше. Особенно неудачными днями на этой неделе следуетсчитать понедельник и воскресенье. Зато заканчивать дела, начатые ранее, сейчассамое милое дело – не будет никаких хвостов.Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.ОВЕННаступившая неделя, похоже, будет длявас не очень благоприятной. В первые ее дни еще можно добиться определенных успехов,но только в команде и с помощью своих товарищей. Вся вторая половина сложится не лучшим образом – в это время благоразумнее будет отдыхать, а не работать.На выходных откроется второе дыхание.ТЕЛЕЦНеплохая неделя для типичных Тельцов.Уже в понедельник вы можете взять пальму первенства и удерживать ее почти до выходных.Главное сейчас – победа в производственном соревновании. Ближе к выходным энергиипоубавится – это легко объяснимо и поправимо. В субботу и воскресенье ничего неделайте, просто отдыхайте.БЛИЗНЕЦЫБлизнецам всегда и до всего есть дело,и их любознательность иногда просто зашкаливает. Вот и сейчас, в первые дни этойнедели, у вас будет возможность пополнить свой и без того богатый багаж знаний.Со среды по пятницу у вас будет хорошая возможность практических результатов. Выходныеблагоприятны для встреч с друзьями.РАКРаки не славятся безрассудной смелостью,хотя иногда им хочется доказать обратное. В начале наступившей недели делать этокрайне неразумно – повышается опасность получить бытовую или производственную травму.Если вам так хочется авантюр, для этого подойдет вторая половина недели. Оба выходныхдня благоприятны для достижения целей.ЛЕВЛев, конечно, царь зверей, и привык находитьсяв центре своего прайда, но в первые дни наступившей недели вам требуется поработатьв команде, забыв на время о своем "я". В период со среды по пятницу надо проявлятьповышенную осторожность, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Выходные – хорошеевремя для повышения культурного уровня.ДЕВАСамым трудолюбивым среди знаков Зодиакапо праву считается знак Девы. В начале этой недели у вас будет возможность убедитьв этом окружающих, а заодно в который раз убедиться в этом самим. Вся середина неделипройдет в коллективных делах и заботах. На выходных откажитесь от любых экстремальныхвидов отдыха.ВЕСЫС первого же дня наступившей рабочей неделиу типичных Весов все будет получаться, за что бы они ни взялись. Причем, если увас дни отгула или отпуска, они пройдут так же эффективно, как и дни рабочие. Втораяполовина недели будет менее благоприятной – придется заниматься скучной рутиной.Оба выходных дня посвятите своей второй половинке.СКОРПИОНВесьма возможно, что от исполнения профессиональногодолга вас отвлекут в начале недели неотложные домашние дела – что ж, иногда надозаниматься и ими. Вторая половина недели, начиная со среды, будет наполнена творчеством,даже если ваша деятельность никак с этим не связана. Выходные дни – для поправлениясвоего здоровья.СТРЕЛЕЦНаступившая неделя, по крайней мере ееначало, пройдет для типичных Стрельцов активно, правда, активность эта будет, скорее,ментальной, чем физической. Ожидается много встреч, звонков и разговоров. В средуможно от всего этого отдохнуть, переключившись на исполнение домашних обязанностей.В выходные можно устроить праздник.КОЗЕРОГДля вашего знака, в отличие от знака предыдущего,неделя начинается с физической активности. Пугаться не нужно – эта активность пойдеттолько на пользу, укрепит вашу душу и тело. Со среды проснется телефон и будет звонить,не умолкая, вплоть до пятницы. Оба выходных дня лучше всего провести дома с семьей.ВОДОЛЕЙВся наступившая неделя пройдет для васна пять с плюсом. Сейчас вы прирожденный лидер, поэтому не стоит прятаться за чужимиспинами, озарите своим светом своих товарищей, и люди за вами потянутся. Активностьначала недели уже к ее концу принесет материальные плоды. Выходные лучше всего провестина природе в приятной компании.РЫБЫНеделя делится для вас на две половины.В понедельник и вторник все может валиться из рук, поэтому не стоит зря тратитьсилы, лучше побыть в сторонке, предоставив геройствовать своим товарищам. Зато сосреды по пятницу вы гордо можете поднять над головой знамя победителя – наступаетваше время. Выходные проведите активно.