Вся наступившая
неделя пройдет при стареющей Луне. А это значит, что реализовывать свои планы будет
уже гораздо сложнее, чем раньше. Особенно неудачными днями на этой неделе следует
считать понедельник и воскресенье. Зато заканчивать дела, начатые ранее, сейчас
самое милое дело – не будет никаких хвостов.
Вся наступившая
неделя пройдет при стареющей Луне. А это значит, что реализовывать свои планы будет
уже гораздо сложнее, чем раньше. Особенно неудачными днями на этой неделе следует
считать понедельник и воскресенье. Зато заканчивать дела, начатые ранее, сейчас
самое милое дело – не будет никаких хвостов.
Прогноз на неделю для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.
ОВЕН
Наступившая неделя, похоже, будет для
вас не очень благоприятной. В первые ее дни еще можно добиться определенных успехов,
но только в команде и с помощью своих товарищей. Вся вторая половина сложится не лучшим образом – в это время благоразумнее будет отдыхать, а не работать.
На выходных откроется второе дыхание.
ТЕЛЕЦ
Неплохая неделя для типичных Тельцов.
Уже в понедельник вы можете взять пальму первенства и удерживать ее почти до выходных.
Главное сейчас – победа в производственном соревновании. Ближе к выходным энергии
поубавится – это легко объяснимо и поправимо. В субботу и воскресенье ничего не
делайте, просто отдыхайте.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам всегда и до всего есть дело,
и их любознательность иногда просто зашкаливает. Вот и сейчас, в первые дни этой
недели, у вас будет возможность пополнить свой и без того богатый багаж знаний.
Со среды по пятницу у вас будет хорошая возможность практических результатов. Выходные
благоприятны для встреч с друзьями.
РАК
Раки не славятся безрассудной смелостью,
хотя иногда им хочется доказать обратное. В начале наступившей недели делать это
крайне неразумно – повышается опасность получить бытовую или производственную травму.
Если вам так хочется авантюр, для этого подойдет вторая половина недели. Оба выходных
дня благоприятны для достижения целей.
ЛЕВ
Лев, конечно, царь зверей, и привык находиться
в центре своего прайда, но в первые дни наступившей недели вам требуется поработать
в команде, забыв на время о своем "я". В период со среды по пятницу надо проявлять
повышенную осторожность, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Выходные – хорошее
время для повышения культурного уровня.
ДЕВА
Самым трудолюбивым среди знаков Зодиака
по праву считается знак Девы. В начале этой недели у вас будет возможность убедить
в этом окружающих, а заодно в который раз убедиться в этом самим. Вся середина недели
пройдет в коллективных делах и заботах. На выходных откажитесь от любых экстремальных
видов отдыха.
ВЕСЫ
С первого же дня наступившей рабочей недели
у типичных Весов все будет получаться, за что бы они ни взялись. Причем, если у
вас дни отгула или отпуска, они пройдут так же эффективно, как и дни рабочие. Вторая
половина недели будет менее благоприятной – придется заниматься скучной рутиной.
Оба выходных дня посвятите своей второй половинке.
СКОРПИОН
Весьма возможно, что от исполнения профессионального
долга вас отвлекут в начале недели неотложные домашние дела – что ж, иногда надо
заниматься и ими. Вторая половина недели, начиная со среды, будет наполнена творчеством,
даже если ваша деятельность никак с этим не связана. Выходные дни – для поправления
своего здоровья.
СТРЕЛЕЦ
Наступившая неделя, по крайней мере ее
начало, пройдет для типичных Стрельцов активно, правда, активность эта будет, скорее,
ментальной, чем физической. Ожидается много встреч, звонков и разговоров. В среду
можно от всего этого отдохнуть, переключившись на исполнение домашних обязанностей.
В выходные можно устроить праздник.
КОЗЕРОГ
Для вашего знака, в отличие от знака предыдущего,
неделя начинается с физической активности. Пугаться не нужно – эта активность пойдет
только на пользу, укрепит вашу душу и тело. Со среды проснется телефон и будет звонить,
не умолкая, вплоть до пятницы. Оба выходных дня лучше всего провести дома с семьей.
ВОДОЛЕЙ
Вся наступившая неделя пройдет для вас
на пять с плюсом. Сейчас вы прирожденный лидер, поэтому не стоит прятаться за чужими
спинами, озарите своим светом своих товарищей, и люди за вами потянутся. Активность
начала недели уже к ее концу принесет материальные плоды. Выходные лучше всего провести
на природе в приятной компании.
РЫБЫ
Неделя делится для вас на две половины.
В понедельник и вторник все может валиться из рук, поэтому не стоит зря тратить
силы, лучше побыть в сторонке, предоставив геройствовать своим товарищам. Зато со
среды по пятницу вы гордо можете поднять над головой знамя победителя – наступает
ваше время. Выходные проведите активно.