Главный тренер питерского СКА Олег Знарок после проигрыша московскому ЦСКА (2:3, ОТ) в финальной серии Западной конференции сказал, что пока не может сказать ничего конкретного о своем продолжении работы как в СКА, так и в сборной России.

Главный тренер питерского СКА Олег Знарок после проигрыша московскому ЦСКА (2:3, ОТ) в финальной серии Западной конференции сказал, что пока не может сказать ничего конкретного о своем продолжении работы как в СКА, так и в сборной России."Поздравляю ЦСКА с победой. Несмотря на то, что мы создали достаточно моментов, этого оказалось недостаточно для победы. Это жизнь. Это хоккей, — приводит слова специалиста Спортбокс.Ru. – Что касается моего будущего в СКА и сборной, то пока ничего не знаю. Команда устала после олимпийского сезона. Мы рады, что нам удалось победить на Олимпиаде, но после нее было тяжело как физически, так и эмоционально. Ребята сильно устали".Напомним, что СКА упустил возможность выйти в финал Кубка Гагарина после того, как в шестом матче при счете 3:2 в пользу ЦСКА проиграл в четвертый раз и выбыл из дальнейшей борьбы за главный трофей Континентальной хоккейной лиги.