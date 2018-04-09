Родственники жертв катастрофы Ан-148 в Подмосковье до сих
пор не могут похоронить своих близких. По их словам, часть останков до сих пор
не собрана с места крушения, в округе распространяется трупный запах.
Родственники жертв катастрофы Ан-148 в Подмосковье до сих
пор не могут похоронить своих близких. По их словам, часть останков до сих пор
не собрана с места крушения, в округе распространяется трупный запах.
Место крушения самолета "Саратовских авиалиний" посетила
дочь одного их погибших в аварии, Юлия Синицына. По ее словам, она ездила в
Раменский район Подмосковья, чтобы возложить цветы. Кроме того, власти обещали,
что продолжат поисковые работы.
Однако, прибыв на место 9 апреля, никакой активности Юлия не
заметила. Как сообщила Синицына, по полю ездила одна машина и что-то собирала.
"Я лично видела, что все оставшееся там лежало, я сама видела эти
фрагменты. Там уже неприятный трупный запах, это все просто кошмарно", – приводит
ее слова "МК". Юлия считает, что место катастрофы надо оцепить и
привлечь к поисковой операции кинологические службы.
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. По официальной версии, причиной аварии стала ошибка экипажа.
Ранее стало известно, что генетическую экспертизу тел пассажиров рейса отодвинули на неопределенный срок. После трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" на идентификацию останков жертв авиакатастрофы просто не хватает специалистов. А тем, кто больше не может ждать, предложили хоронить жертв трагедии по частям – по мере опознания останков, рассказали родственники.
Тем временем некоторые семьи жертв крушения Ан‐148 в Подмосковье заявили, что выплаченные им компенсации недостаточны. Родственники подали судебные иски к авиакомпании и страховщикам. По мнению близких двух пассажирок рейса "Саратовских авиалиний", размер причиненного им вреда превышает выплаченные суммы. Они требуют возмещения материального и морального вреда, а также ежемесячную компенсацию по случаю потери кормильца.