Родственники жертв катастрофы Ан-148 в Подмосковье до сих пор не могут похоронить своих близких. По их словам, часть останков до сих пор не собрана с места крушения, в округе распространяется трупный запах.

Родственники жертв катастрофы Ан-148 в Подмосковье до сихпор не могут похоронить своих близких. По их словам, часть останков до сих порне собрана с места крушения, в округе распространяется трупный запах.Место крушения самолета "Саратовских авиалиний" посетиладочь одного их погибших в аварии, Юлия Синицына. По ее словам, она ездила вРаменский район Подмосковья, чтобы возложить цветы. Кроме того, власти обещали,что продолжат поисковые работы.Однако, прибыв на место 9 апреля, никакой активности Юлия незаметила. Как сообщила Синицына, по полю ездила одна машина и что-то собирала."Я лично видела, что все оставшееся там лежало, я сама видела этифрагменты. Там уже неприятный трупный запах, это все просто кошмарно", – приводитее слова "МК". Юлия считает, что место катастрофы надо оцепить ипривлечь к поисковой операции кинологические службы.Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. По официальной версии, причиной аварии стала ошибка экипажа.Ранее стало известно, что генетическую экспертизу тел пассажиров рейса отодвинули на неопределенный срок. После трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" на идентификацию останков жертв авиакатастрофы просто не хватает специалистов. А тем, кто больше не может ждать, предложили хоронить жертв трагедии по частям – по мере опознания останков, рассказали родственники.Тем временем некоторые семьи жертв крушения Ан‐148 в Подмосковье заявили, что выплаченные им компенсации недостаточны. Родственники подали судебные иски к авиакомпании и страховщикам. По мнению близких двух пассажирок рейса "Саратовских авиалиний", размер причиненного им вреда превышает выплаченные суммы. Они требуют возмещения материального и морального вреда, а также ежемесячную компенсацию по случаю потери кормильца.