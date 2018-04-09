На парламентских выборах в Венгрии, прошедших в минувшее воскресенье, правящая коалиция во главе с премьер-министром Виктором Орбаном лидирует с 49,5% голосов после подсчета 69,14% голосов. Крайне правая партия Йоббик получает 27 кресел в парламенте (против 23 на прошлых выборах), социалисты только 19 (против 38).

На парламентских выборах в Венгрии, прошедших в минувшее воскресенье, правящая коалиция во главе с премьер-министром Виктором Орбаном лидирует с 49,5% голосов после подсчета 69,14% голосов. Крайне правая партия "Йоббик" получает 27 кресел в парламенте (против 23 на прошлых выборах), социалисты только 19 (против 38).Избирательные участки закрылись в 19.00 по местному времени, явка составила 68,13%.Основная борьба на выборах развернулась между шестью партиями: право-популистская ФИДЕС, которую возглавляет премьер-министр Виктор Орбан, крайне правая партия "Движение за лучшую Венгрию" ("Йоббик"), Венгерская социалистическая партия, зеленые либералы LMP ("Политика может быть другой"), партия "Демократическая коалиция" и либеральная партия "Движение Моментум".Опросы предрекают победу правящей с 2010 года партии ФИДЕС. На прошлых выборах партия получила 133 кресла в 199-местном парламенте, напоминает РИА Новости. Госсобрание Венгрии занимается принятием законов и бюджета, избранием президента и утверждением премьера.