Трагический инцидент прервал кругосветное путешествие российского туриста. Велосипедиста до полусмерти избили в Индии.

Трагический инцидент прервал кругосветное путешествиероссийского туриста. Велосипедиста до полусмерти избили в Индии.Олег Вершинин госпитализирован в государственную больницуиндийского города Хайдерабад. По данным сотрудников российского посольства,медики зафиксировали у путешественника множественные травмы."Российский гражданин Олег Вершинин, самостоятельнопутешествующий по Индии на велосипеде, получил множественные повреждения,включая рассечение головы, перелом челюсти и боковой кости в области ключицы",– цитирует RT пресс-секретаря посольства России в Индии ВладимираПолуэктова.Как выяснилось, велотурист неосторожно заночевал подоткрытым небом. Однако местные фермеры приняли его за вора и жестоко избили.Детали происшествия приводит РИА Новости. По данным агенства, 44-летний россиянин остановился возле одного из полей, чтобы переночевать в палатке. Ночью его обнаружил местный фермер и принял за вора. Прежде, чем мужчина смог объясниться с хозяином земли через Google Translate, фермер накинулся на него с факелом. На крики сбежались соседи, которые также приняли участие в избиении.Информацию о неприятном инциденте подтвердили в генконсульстве России в Ченнаи. "Посольствои консульский отдел находится на связи и с туристом, и с полицией.Непосредственно с ним на месте работают дипломаты", – сказано в сообщенииведомства.У Олега Вершинина есть обратный билет, вылет на родинузапланирован 22 апреля. Однако турист передвигается с трудом – так что втранспортировке, да еще с велосипедом, ему потребуется помощь.