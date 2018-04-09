Произошло 338 дорожных происшествий с материальным ущербом, выявлено 60 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 3 человека погибли и 35 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 4 ребенка. ДТП с участием водителей в момент ДТП находящихся в состоянии опьянения, не зарегистрировано. Произошло 338 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 60 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Ковровский район:По предварительной информации, 2 апреля 2018 г. в 16:00 у д. 14 по ул. Шмидта г. Коврова 57-летний водитель троллейбуса "ЗИУ" допустил падение пассажира 1950 г.р. в салоне троллейбуса. В результате пассажир получил ушиб грудной клетки и был направлен на амбулаторное лечение.Кольчугинский район:По предварительной информации 3 апреля 2018 г. в 22:00 на 53 км автодороги "Кольчугино – Александров – Верхние Дворики" 27-летний водитель автомобиля "Рено–Логан" совершила съезд в кювет. В результате ДТП пострадали: водитель (диагноз: ЗЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки – амбулаторно) и пассажир 1994 г.р. (диагноз: ушиб плеча – амбулаторно).Ковровский район:По предварительной информации, 4 апреля 2018 г. в 20:30 на 255 км федеральной автодороги "М7-Волга" 28-летний водитель автомобиля "Ваз-21102", двигаясь со стороны г.Москва в сторону г.Н.Новгород, допустил наезд на неустановленного пешехода - мужчину 40-45 лет, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП данный пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.Вязниковский район:По предварительной информации, 5 апреля 2018 г. в 05:35 на 290 км ФАД "М7-Волга" 38-летний водитель автомобиля "Хендэ Портер" совершил столкновение с автомобилем "МАЗ-5440" под управлением водителя 1959 г.р., который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель "Хендэ" скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.Юрьев – Польский район:По предварительной информации, 6 апреля 2018 г. в 21:00 на 94 км автодороги "Владимир – Юрьев–Польский – Переславль-Залесский" неустановленный водитель неустановленного транспортного средства допустил наезд на пешехода 2002 г.р., который двигался в попутном направлении, по левой стороне проезжей части дороги вне населенного пункта при наличии обочины. Водитель с места ДТП скрылся. В результате ДТП пешеход госпитализирован с диагнозом: сотрясение головного мозга, перелом правой ключицы, перелом правого плеча.Петушинский район:По предварительной информации, 7 апреля 2018 г. в 23:30 на 125 км ФАД "М7-Волга" 28-летний водитель автомобиля "СсангЙонг Кайрен", осуществляя движение по левой полосе дороги в сторону г. Москва, совершил столкновение с впереди двигавшимся автомобилем "ГАЗ–330252" под управлением водителя 1991 г.р.. От удара "ГАЗ-330252" совершил наезд на тросовые ограждения, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений. В результате ДТП пострадали: водитель "ГАЗ–330252" (диагноз: ссадина волосистой части головы и обеих кистей – амбулаторно), пассажир а/м "СсангЙонг Кайрен" 2016 г.р. (диагноз: ушиблена рана лобной части головы – госпитализирован); пассажир "ГАЗ–330252" 1990 г.р. (диагноз: ушиб правого легкого - госпитализирован).Судогодский район:По предварительной информации, 8 апреля 2018г. в 07:05 на 16 км автодороги "Владимир – Улыбышево – Коняево" 22-летний водитель автомобиля "Ваз-21102", управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, допустил съезд на обочину, наезд на стоящий автомобиль "Скания-R113" под управлением водителя 1988 г.р. В результате ДТП пострадали: водитель автомобиля "Ваз-21102" (диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана брови справа, ушиб грудной клетки, перелом спинки носа, алкогольное опьянение – госпитализирован), пассажир "Ваз-21102" 1997 г.р. (диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы, алкогольное опьянение – госпитализирован), пассажир "Ваз-21102" 1993 г.р. (диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника, ушиб грудной клетки, алкогольное опьянение – госпитализирован).Региональная Госавтоинспекция предупреждает! Участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными на дорогах: соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию и боковой интервал при управлении автомобилем, не допускайте резкого маневрирования. Особо осторожными необходимо быть в местах торможения транспортных средств: вблизи остановок общественного транспорта, перед светофорами, перекрестками, нерегулируемыми пешеходными переходами.Не садитесь за руль после употребления алкогольных напитков! Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь других участников дорожного движения!