Почти три четверти жителей нашей страны выступают в поддержку использования мирного атома. Согласно результатам опроса Левада-центра, большинство населения России считает, что эта отрасль должна сохраняться и развиваться.
Почти три четверти жителей нашей страны выступают в поддержку использования мирного атома. Согласно результатам опроса "Левада-центра", большинство населения России считает, что эта отрасль должна сохраняться и развиваться.
Согласно данным социологов, 73,9% россиян заявили о необходимости
активного развития атомной энергетики или как минимум сохранения ныне
существующих объемов энергии, произведенной в результате использования мирного
атома. При этом примечательно, что более половины респондентов отметили, что АЭС
являются "зеленым, чистым видом производства электроэнергии".
Отметим, что согласно международным критериям оценки уровня
поддержки атомной энергетики среди населения, показатель в 50% уже считается
высоким. Наибольшее число сторонников такого рода генерации отмечается в Санкт-Петербурге
(свыше 82%), на Урале (более 80%), в столице (около 77%) и Приволжском округе (75,3%).
Социологическое исследование проходило по репрезентативной
выборке граждан из всех федеральных округов страны. Всего в ходе опроса было
выяснено мнение четырех тысяч человек старше 18 лет.
По словам заместителя директора "Левада-центра"
Людмилы Хахулиной, уровень поддержки атомной энергетики среди россиян остается высоким
уже не первый год. "В течение трех последних лет наши замеры (а мы их
делаем дважды в год) показывают, что поддержка этого вида энергетики устойчиво
держится на довольно высоком уровне: три четверти опрошенного населения, как в
этом году, так и в прошлые годы, считают, что следует развивать атомную
энергетику или по крайней мере сохранять ее производство в нынешних
объемах", – цитирует ее .
Напомним, "Росатом" является крупнейшей в стране генерирующей
компанией. По итогам прошлого года предприятия госкорпорации выдали почти 203
миллиарда киловатт-часов электроэнергии (почти пятую часть от общей выработки
электроэнергии в России).
В настоящее время на десяти АЭС в эксплуатации находятся 35
энергоблоков, чья суммарная установленная мощность составляет 27,9 гигаватта. К
сдаче в промышленную эксплуатацию готовятся еще два энергоблока, которые будут
генерировать суммарную установленную мощность 2,2 гигаватта.