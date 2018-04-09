Почти три четверти жителей нашей страны выступают в поддержку использования мирного атома. Согласно результатам опроса Левада-центра, большинство населения России считает, что эта отрасль должна сохраняться и развиваться.

Почти три четверти жителей нашей страны выступают в поддержку использования мирного атома. Согласно результатам опроса "Левада-центра", большинство населения России считает, что эта отрасль должна сохраняться и развиваться.Согласно данным социологов, 73,9% россиян заявили о необходимостиактивного развития атомной энергетики или как минимум сохранения нынесуществующих объемов энергии, произведенной в результате использования мирногоатома. При этом примечательно, что более половины респондентов отметили, что АЭСявляются "зеленым, чистым видом производства электроэнергии".Отметим, что согласно международным критериям оценки уровняподдержки атомной энергетики среди населения, показатель в 50% уже считаетсявысоким. Наибольшее число сторонников такого рода генерации отмечается в Санкт-Петербурге(свыше 82%), на Урале (более 80%), в столице (около 77%) и Приволжском округе (75,3%).Социологическое исследование проходило по репрезентативнойвыборке граждан из всех федеральных округов страны. Всего в ходе опроса быловыяснено мнение четырех тысяч человек старше 18 лет.По словам заместителя директора "Левада-центра"Людмилы Хахулиной, уровень поддержки атомной энергетики среди россиян остается высокимуже не первый год. "В течение трех последних лет наши замеры (а мы ихделаем дважды в год) показывают, что поддержка этого вида энергетики устойчиводержится на довольно высоком уровне: три четверти опрошенного населения, как вэтом году, так и в прошлые годы, считают, что следует развивать атомнуюэнергетику или по крайней мере сохранять ее производство в нынешнихобъемах", – цитирует ее .Напомним, "Росатом" является крупнейшей в стране генерирующейкомпанией. По итогам прошлого года предприятия госкорпорации выдали почти 203миллиарда киловатт-часов электроэнергии (почти пятую часть от общей выработкиэлектроэнергии в России).В настоящее время на десяти АЭС в эксплуатации находятся 35энергоблоков, чья суммарная установленная мощность составляет 27,9 гигаватта. Ксдаче в промышленную эксплуатацию готовятся еще два энергоблока, которые будутгенерировать суммарную установленную мощность 2,2 гигаватта.