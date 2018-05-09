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<a href="http://33live.ru/novosti/09-05-2018-bessmertnyj-polk-po-vsej-rossii-obedinil-desyat-millionov-chetyresta-tysyach-chelovek.html" target="_blank">«Бессмертный полк» по всей России объединил десять миллионов четыреста тысяч человек</a> - "В рамках акции "Бессмертный полк" по всей России состоялось более 2900 мероприятий. В колоннах с портретами своих родных прошли 10 миллионов 400 тысяч человек",- сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.