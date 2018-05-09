Владимир
Путин выступил с речью перед началом Парада Победы в Москве. Пришедшие на
Красную площадь ветераны прослезились от слов, сказанных Верховным главнокомандующим.
Владимир
Путин выступил с речью перед началом Парада Победы в Москве. Пришедшие на
Красную площадь ветераны прослезились от слов, сказанных Верховным главнокомандующим.
На кадрах
трансляции парада было видно, с каким вниманием ветераны слушали речь
президента. На глазах у некоторых были видны слезы, один из ветеранов даже снял
фуражку и несколько минут держал ее в руках.
В начале
своей речи Путин заявил, что подвиг советского народа, спасшего мир от рабства
и Холокоста, пытаются перечеркнуть, но Россия не позволит этого
сделать. "Наш долг – хранить память о доблести воинов, отдавших
свои жизни ради жизни других", – сказал президент.
В России
понимают серьезность угроз, стоящих перед миром, война – вызов самой
жизни, продолжил глава государства. "Мы помним о трагедиях двух мировых
войн из уроков истории. Они не дают нам ослепнуть, за новыми
угрозами проступают все те же старые уродливые черты, эгоизм
и нетерпимость, агрессивный национализм и претензии на исключительность",
– сказал Путин.
Верховный
главнокомандующий напомнил, что Россия открыта к диалогу
для обеспечения стабильности и безопасности в мире.
Россия
открыта к диалогу по всем вопросам обеспечения глобальной
безопасности, готова к конструктивному, равноправному партнерству ради
согласия, спокойствия и прогресса на планете.
Президент
объявил Минуту молчания в память всех погибших в годы Великой Отечественной
войны, а затем дал старт Параду Победы. В нем приняли участие 13 тысяч человек, 159 единиц
военной техники и 75 воздушных судов.
Впервые
в параде участвовали новейшие боевые машины поддержки танков
"Терминатор", роботы "Уран-6" и "Уран-9",
беспилотники "Корсар" и "Катран", а также пара
истребителей-перехватчиков МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами
"Кинжал" для преодоления противоракетной обороны.
На трибуне
для почетных гостей присутствовали ветераны войны, российские политики, а также
премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр
Вучич.