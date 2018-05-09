Владимир Путин выступил с речью перед началом Парада Победы в Москве. Пришедшие на Красную площадь ветераны прослезились от слов, сказанных Верховным главнокомандующим.

ВладимирПутин выступил с речью перед началом Парада Победы в Москве. Пришедшие наКрасную площадь ветераны прослезились от слов, сказанных Верховным главнокомандующим.На кадрахтрансляции парада было видно, с каким вниманием ветераны слушали речьпрезидента. На глазах у некоторых были видны слезы, один из ветеранов даже снялфуражку и несколько минут держал ее в руках.В началесвоей речи Путин заявил, что подвиг советского народа, спасшего мир от рабстваи Холокоста, пытаются перечеркнуть, но Россия не позволит этогосделать. "Наш долг – хранить память о доблести воинов, отдавшихсвои жизни ради жизни других", – сказал президент.В Россиипонимают серьезность угроз, стоящих перед миром, война – вызов самойжизни, продолжил глава государства. "Мы помним о трагедиях двух мировыхвойн из уроков истории. Они не дают нам ослепнуть, за новымиугрозами проступают все те же старые уродливые черты, эгоизми нетерпимость, агрессивный национализм и претензии на исключительность",– сказал Путин.Верховныйглавнокомандующий напомнил, что Россия открыта к диалогудля обеспечения стабильности и безопасности в мире.Россияоткрыта к диалогу по всем вопросам обеспечения глобальнойбезопасности, готова к конструктивному, равноправному партнерству радисогласия, спокойствия и прогресса на планете.Президентобъявил Минуту молчания в память всех погибших в годы Великой Отечественнойвойны, а затем дал старт Параду Победы. В нем приняли участие 13 тысяч человек, 159 единицвоенной техники и 75 воздушных судов.Впервыев параде участвовали новейшие боевые машины поддержки танков"Терминатор", роботы "Уран-6" и "Уран-9",беспилотники "Корсар" и "Катран", а также параистребителей-перехватчиков МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами"Кинжал" для преодоления противоракетной обороны.На трибунедля почетных гостей присутствовали ветераны войны, российские политики, а такжепремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии АлександрВучич.