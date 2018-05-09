В Каннах открылся 71-й международный кинофестиваль. Одной из самых ярких звезд на красной дорожке стала ведущая и модель Виктория Боня.

В Каннах открылся 71-й международный кинофестиваль. Одной из самых ярких звезд на красной дорожке стала ведущая и модель Виктория Боня.Красавица из России затмила знаменитостей из других стран. Для выхода в свет она выбрала необычное платье с длинным подолом.Наряд получился очень откровенным. Похоже, что Боня даже не надела бюстгальтер. Пользователи социальных сетей удивились столь смелому решению."Нереально красивая Виктория", – пишет один из комментаторов. "Шикарное платье! Мечта!" – восторгается другой. "Шикарная девушка, что тут говорить", – заключил третий.Нашлись и те, кто решил порассуждать об изъянах модели. "Что с грудью левой? Прижало имплант неудачно", – подметил пользователь. "В этот день можно было и не выкладывать такое фото. Лучше в военной форме выложила", – возмущается второй.Отметим, что Боня показала платье еще до того, как приехать на открытие кинофестиваля. Она похвасталась нарядом на своей странице в социальной сети Instagram. На момент публикации материала ролик посмотрели почти 400 тысяч раз.