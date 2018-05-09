Участники встречи почтили минутой молчания память тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину в военное и мирное время...

Инспекторы группы по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по району Ростокино г. Москвы капитан полиции Ирина Владимировна Аббасова и капитан полиции Анна Владимировна Зарочинцева провели в ГБОУ Школа №1499 г. Москвы урок мужества.Анна Зарочинцева говорила ребятам, что необходимо знать историю своей Родины, быть грамотным человеком, патриотом своей страны, а для этого нужно хорошо учиться, заниматься спортом, участвовать в общественной жизни.Кроме того, Ирина Аббасова рассказала школьникам, что необходимо делать в случае обнаружения подозрительных предметов, напомнила об уголовной ответственности за правонарушения, а также предупредила учащихся о вреде употребления алкогольной продукции и табачных изделий, наркотических и психотропных веществ.Школьники в свою очередь прочитали стихи на военную тематику, а затем возложили цветы к мемориалу «Ростокинцам, павшим защищая Отечество».В завершение мероприятия участники встречи почтили минутой молчания память тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину в военное и мирное время.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29