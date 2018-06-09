Юриста рэпера Децла подозревают в мошеннических действиях и обмане видеоблогера из Калуги. Адвокат Роман Лалаян выиграл два суда по делу об оскорблении Децла, но вскоре юридическая помощь может понадобиться самому адвокату.

Адвоката рэпера Децла подозревают в мошеннических действиях и обмане калужского видеоблогера. Адвокат Роман Лалаян выиграл два суда против рэпера Басты по делу об оскорблении Децла, но вскоре юридическая помощь может понадобиться самому адвокату.Видеоблогер из Калуги Андрей Алистратов считает, что он стал жертвой мошеннических действия юриста Романа Лалаяна, присвоившего почти 200 тысяч рублей. По словам Алистратова, юрист Роман Лалаян обещал блогеру устроить встречу с популярным музыкантом Василием Вакуленко, известным, как рэпер Баста. Блогер планировал, что видео и фото этой встречи, размещенное в интернете, поможет продвижению его страницы в социальных сетях. Алистратов утверждает, что потратил на организацию встречи с Бастой в VIP-ложе на футбольном матче ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" 195 тысяч рублей – якобы в такую сумму Лалаян оценил свои услуги."В доказательство своего знакомства с Бастой юрист показал фотографии из социальных сетей, где он пожимает руку музыканту. А после этого заявил, что может устроить с Бастой интервью – говорил, что во время судебных разбирательств близко познакомился с ним. Планировалось, что я вместе с Бастой отправляюсь на футбольный матч. Там мы рекламируем букмекерскую контору. И я получаю для своего ютуб-канала контент", – рассказывает блогер историю общения с юристом. По словам Алистратова, он передал женщине, представившейся как концертный директор Басты, 195 тысяч рублей. Но встреча так и не состоялась. Тогда блогер самостоятельно вышел на рэпера. Тогда и выяснилось, что никаких договоренностей у Лалаяна с Бастой нет.Музыкант Василий Вакуленко (Баста) говорит, что с попытками заработать на своем имени сталкивается регулярно. Но эта история запомнилась ему особенно. "Я своим ушам не поверил! Заходит человек, представляется: "Я занимаюсь видеоблогингом, на меня вышел адвокат, который рассказал, что может за определенную сумму пригласить Басту на матч ЦСКА — Манчестер в VIP-ложу, где букмекеры смогут меня отснять и заработать денег", – рассказал Баста.Блогер обратился с заявлением в полицию и собирается встретиться с юристом в суде. Сам Лалаян избегает встреч с прессой и утверждает, что его подставили.