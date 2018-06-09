Певец Леонид Агутин поздравил подписчиков с Международным днем друзей. Певец опубликовал в соцсетях грустное стихотворение народного артиста Валентина Иосифовича Гафта.

Певец Леонид Агутин поздравил подписчиков с Международнымднем друзей. Певец опубликовал в соцсетях грустное стихотворение народногоартиста Валентина Иосифовича Гафта.Леонид опубликовал видеозапись, на которой запечатлен пожилойактер, читающий поэтическое произведение. "Вы знаете, похоронили Золотухина,умер Кваша, умираем подряд все. Я написал маленькое стихотворение", – отметил впредисловии Гафт."Живых все меньше в телефонной книжке, / Звенит в ушахсмертельная коса. / Стучат все чаще гробовые крышки, / Чужие отвечают голоса. /Но цифр этих я стирать не буду / И рамкой никогда не обведу. / Я всех найду. / Явсем звонить им буду, / Где б ни были в раю или в аду…" – прозвучало первоечетверостишие.Пользователи Сети были растроганы поэзией. Многие отмечали,что от этих слов кошки на душе скребут и наворачиваются слезы. Также поклонники огорчились, осознав,что легендарный Валентин Иосифович в последние годы очень изменился, одряхлел.Они пожелали артистам долгих лет жизни, здоровья и поблагодарили Агутина запубликацию."Невозможно. .. каждоеслово в точку...обожаю... Спасибо Вам! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Спасибо Вам, Леонид, за этотвидео ролик! Да... прямое попадание в Сердце...", "Высший пилотаж!!!!Низкий поклон ! Величайший актёр и стихотворец!!!! Браво!", "Я желаюдолгих лет жизни, нашему Сокровищу. Не устану читать и видеть его никогда.Талантливейший и прекрасный. Всем ушедшим-низкий поклон от нас", "Спасибо,Леонид, что напомнили это стихотворение 🌻 К сожалению, нас всех это ждёт – раньше илипозже. Поэтому, остаётся актуальной ещё одна цитата (из Чайфа): "Люби его, покаон живой!", – писали поклонники в комментариях.