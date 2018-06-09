Певец Леонид Агутин поздравил подписчиков с Международным
днем друзей. Певец опубликовал в соцсетях грустное стихотворение народного
артиста Валентина Иосифовича Гафта.
Певец Леонид Агутин поздравил подписчиков с Международным
днем друзей. Певец опубликовал в соцсетях грустное стихотворение народного
артиста Валентина Иосифовича Гафта.
Леонид опубликовал видеозапись, на которой запечатлен пожилой
актер, читающий поэтическое произведение. "Вы знаете, похоронили Золотухина,
умер Кваша, умираем подряд все. Я написал маленькое стихотворение", – отметил в
предисловии Гафт.
"Живых все меньше в телефонной книжке, / Звенит в ушах
смертельная коса. / Стучат все чаще гробовые крышки, / Чужие отвечают голоса. /
Но цифр этих я стирать не буду / И рамкой никогда не обведу. / Я всех найду. / Я
всем звонить им буду, / Где б ни были в раю или в аду…" – прозвучало первое
четверостишие.
Пользователи Сети были растроганы поэзией. Многие отмечали,
что от этих слов кошки на душе скребут и наворачиваются слезы. Также поклонники огорчились, осознав,
что легендарный Валентин Иосифович в последние годы очень изменился, одряхлел.
Они пожелали артистам долгих лет жизни, здоровья и поблагодарили Агутина за
публикацию.
"Невозможно. .. каждое
слово в точку...обожаю... Спасибо Вам! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Спасибо Вам, Леонид, за этот
видео ролик! Да... прямое попадание в Сердце...", "Высший пилотаж!!!!
Низкий поклон ! Величайший актёр и стихотворец!!!! Браво!", "Я желаю
долгих лет жизни, нашему Сокровищу. Не устану читать и видеть его никогда.
Талантливейший и прекрасный. Всем ушедшим-низкий поклон от нас", "Спасибо,
Леонид, что напомнили это стихотворение 🌻 К сожалению, нас всех это ждёт – раньше или
позже. Поэтому, остаётся актуальной ещё одна цитата (из Чайфа): "Люби его, пока
он живой!", – писали поклонники в комментариях.