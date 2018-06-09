Певица Сати Казанова обратилась в полицию с заявлением о
краже. Артистку обокрал личный водитель.
Певица Сати Казанова обратилась в полицию с заявлением о
краже. Артистку обокрал личный водитель.
Сати лишилась четверти миллиона из-за недобросовестности шофера.
Мужчина работал со звездой с 2016 года. Помимо своих должностных обязанностей он,
по устной договоренности, должен был следить за оплатой коммунальных платежей
квартиры, в которой живет звезда.
Казанова исправно давала работнику деньги, однако водитель
забирал их себе. В итоге за полтора года неуплаты накопился долг в 247 тысяч
рублей.
Сати уже обратилась в полицию с заявлением. Доказательством
мошеннических действий является тот факт, что денежные средства переводились
молодому человеку на банковскую карту. Предприимчивый шофер уже дал
признательные показания и теперь он под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по
статье "мошенничество", сообщает 7Дней.ru
Добавим, что звезду преследует череда неудач. Недавно артистка
рассказала о вероломном поступке близкого человека. Рассказ о предательстве и
тирании Казанова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
Пользователи тут же предположили, что речь идет о муже Стефано Тиоццо, с
которым она состоит в браке меньше года.
"Вас когда-нибудь предавали? Наверное, самое
болезненное из испытаний. Земля уходит из под ног, ощущение такой
беспомощности, растерянности... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены – Прим. ред.)", – пожаловалась звезда в Сети.