Певица Сати Казанова обратилась в полицию с заявлением о краже. Артистку обокрал личный водитель.

Певица Сати Казанова обратилась в полицию с заявлением окраже. Артистку обокрал личный водитель.Сати лишилась четверти миллиона из-за недобросовестности шофера.Мужчина работал со звездой с 2016 года. Помимо своих должностных обязанностей он,по устной договоренности, должен был следить за оплатой коммунальных платежейквартиры, в которой живет звезда.Казанова исправно давала работнику деньги, однако водительзабирал их себе. В итоге за полтора года неуплаты накопился долг в 247 тысячрублей.Сати уже обратилась в полицию с заявлением. Доказательствоммошеннических действий является тот факт, что денежные средства переводилисьмолодому человеку на банковскую карту. Предприимчивый шофер уже далпризнательные показания и теперь он под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело постатье "мошенничество", сообщает 7Дней.ruДобавим, что звезду преследует череда неудач. Недавно артисткарассказала о вероломном поступке близкого человека. Рассказ о предательстве итирании Казанова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.Пользователи тут же предположили, что речь идет о муже Стефано Тиоццо, скоторым она состоит в браке меньше года."Вас когда-нибудь предавали? Наверное, самоеболезненное из испытаний. Земля уходит из под ног, ощущение такойбеспомощности, растерянности... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены – Прим. ред.)", – пожаловалась звезда в Сети.