В Монреале проходит седьмой этап Формулы-1 Гран-при Канады. Состоялась третья свободная практика, лучше время в которой показал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull

В Монреале проходит седьмой этап Формулы-1 Гран-при Канады. Состоялась третья свободная практика, лучше время в которой показал голландец Макс Ферстаппен из Red BullМакс Ферстаппен в третий раз показал лучшее время в тренировочном заезде. Вторым стал немец Себастьян Феттель из Ferrari. Третий результат у еще одного гонщика Ferrari финна Кими Райкконена.Выступающий за Williams Сергей Сироткин стал 18-м. Его напарник канадец Лэнс Строл оказался 20-м. Накануне Сироткин занимал 17 и 20 места.