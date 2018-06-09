Самые доступные квартиры с отделкой предлагаются по цене 2,9 миллиона рублей. За эти деньги можно приобрести студию площадью 23,7 кв. м.

Как сообщают специалисты отдела аналитики и проектного консалтинга Est-a-Tet, количество лотов с отделкой за год увеличилось на 45%. В настоящее время такой формат предлагается в 80 проектах. Доля проектов по объему кв. м в реализации составляет 27% от всего предложения новостроек Москвы, год назад эта доля составляла 18%.Ценовая разница на квартиры с отделкой и без зависит, в первую очередь, от типа отделки. В случае, если используется предчистовая отделка (White Box), то эта разница невелика – около 5%. А вот если отделка "под ключ", то около 20%. В среднем, разница в цене между квартирой с отделкой и без составляет около 10%.При этом самые доступные квартиры с отделкой предлагаются по цене 2,9 миллиона рублей. За эти деньги можно приобрести студию площадью 23,7 кв. м.