Лидер футбольной сборной Португалии Криштиану Роналду все-таки может покинуть мадридский Реал, но только в том случае, если потенциальные покупатели заплатят победителям Лиги чемпионов 200 млн евро. Именно в такую сумму оценили сливочные своего форварда.

Лидер футбольной сборной Португалии Криштиану Роналду все-таки может покинуть мадридский "Реал", но только в том случае, если потенциальные покупатели заплатят победителям Лиги чемпионов 200 млн евро. Именно в такую сумму оценили "сливочные" своего форварда.В течение нынешней весны не раз проходила информация, что Роналду недоволен и своим положением в команде, и зарплатой, и тем, что клуб не встал на его сторону в споре с испанскими налоговиками. Португалец готов уйти, но, согласно данным издания El Mundo, в контракте 33-летнего игрока была прописана сумма отступных в размере 1 млрд евро. И вот руководство клуба снизило эту цифру в пять раз.Тем не менее, размер возможной выплаты остается заоблачным и на него могут оказаться способны только европейские гранды. Впрочем, на португальца и претендуют только такие команды: по разным сведениям об интересе к игроку заявляли французский "Пари Сен-Жермен", английский "Манчестер Юнайтед", немецкая "Бавария" и итальянский "Ювентус".