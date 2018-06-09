Любимицы английской публики, супруги принцев Гарри и Уильяма Меган Маркл и Кейт Миддлтон, оказались рядом на балконе во время одного из важных мероприятий. В Сети пользователи уже сравнили женщин и пришли к выводу, что Меган краше.

Любимицы английской публики, супруги принцев Гарри и Уильяма Меган Маркл и Кейт Миддлтон, оказались рядом на балконе во время одного из важных мероприятий. В Сети пользователи уже сравнили женщин и пришли к выводу, что Меган краше.9 июня в Лондоне состоялась традиционная церемония празднования "официального" дня рождения королевы Елизаветы II Trooping the Colour. Отметим, что именно этот день едва ли не единственный в году, когда королевская семья появляется на публике практически в полном составе. Разумеется. не осталась в стороне от мероприятия и супруга принца Гарри, американская актриса Меган Маркл.Для выхода в свет 36-летняя герцогиня Сассекская выбрала платье нежного розового цвета, дополнив образ изящной шляпкой в тон. Завершали образ распущенные темные волосы, чуть тронутые плойкой для завивки. Вся семья расположилась на балконе Букингемского дворца, чтобы посмотреть военный парад и вынос знамени, и так получилось, что Меган оказалась стоящей чуть позади Кейт Миддлтон.В отличие от Маркл, герцогиня Кембриджская предстала на публике в платье по фигуре голубого цвета и монументальной шляпке в тон. Образ завершали убранные в тугой узел волосы и маленькая сумочка. Пользователи Сети немедленно сравнили Меган и Кейт. По мнению большинства комментаторов, Маркл выйдет в разы лучше.Фанаты сочли, что Миддлтон еще не до конца оправилась после третьей беременности и родов. Пользователи высказали уверенность, что частое пребывание в интересном положении негативно сказалось на внешности Кейт – якобы она сильно постарела и уже "не сияет", как прежде, и вообще "выглядит на 45", хотя, отметим, супруга принца Уильяма на год младше жены принца Гарри. По мнению поклонников, цветущая Меган просто добила занятую детьми и прочими обязанностями Кейт.Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в Виндзорском замке. Торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадьбе присутствовали около 600 гостей.