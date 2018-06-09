Соболезнования в связи со смертью Игоря Охлупина выразил директор
Театра имени Маяковского Леонид Ошарин. К нему присоединяются известные
российские актеры и режиссеры.
Соболезнования в связи со смертью Игоря Охлупина выразил директор
Театра имени Маяковского Леонид Ошарин. К нему присоединяются известные
российские актеры и режиссеры.
Игорь Охлупин проработал в Театре имени Маяковского всю
жизнь. Его коллеги в шоке после известия о смерти актера. По словам директора
театра Леонида Ошарина, им сейчас вдвойне – они на гастролях в Чите и не могут
быть вместе с близкими народного артиста.
Российский артист театра и кино Александр Панкратов-Черный играл
вместе с Охлупиным в фильме "Сибириада". По его словам, это
замечательный, скромный и интеллигентный человек. "Он никогда не принимал
участия в каких-нибудь застольях, как-то уединенно был, такая вот замкнутость.
Очень сосредоточен был на себе, на роли. На съемки почти всегда являлся раньше
всех. Такой пунктуальный человек, это нас всегда восхищало в нем", – рассказал Панкратов-Черный Пятому каналу.
Режиссер фильма "Сибириада" Андрей Кончаловский
вспоминает об Охлупине, исполнившем в картине роль Филиппа Соломина, как о
самобытном актере. "Это большой артист и для меня было большое
удовольствие работать с ним. Я не должен был от него много добиваться. Просто
ему надо было поставить задачу и не мешать", – цитирует Кончаловского
портал Iz.ru. Режиссер признается, что
просто обожал артиста.
Шокирован известием о смерти Охлупина его коллега по Театру
имени Маяковского, народный артист России Игорь Костолевский. "Это был
поистине удивительный артист, с которым много-много лет проработали вместе. И
просто трудно представить себе театр Маяковского без Охлупина", – скорбит
актер. Он считает, что эта потеря – огромное горе для всего театрального
искусства. Охлупина Костолевский называет настоящим большим русским артистом.
Актриса театра и кино Анна Багмет узнала о трагедии от
журналистов. "Я не знала об этом. Замечательный, прекрасный человек. Для
нас всех был всегда педагогом. Работать с ним на одной сцене было большой
честью", – рассказала актриса. Она особо подчеркнула, что Охлупин
относился бережно и с уважением к молодым артистам – общался с ними, как
отец-педагог.
Соболезнования родным Игоря Охлупина выразила советская и
российская актриса Елена Коренева. Актриса рассказала, что дружила с дочерью
артиста, Аленой. "Я помню этого
большого крупного человека. Такой настоящий русский богатырь. Очень добрый,
непосредственный", – цитирует Кореневу Рен ТВ.
Самыми добрыми словами вспоминает Игоря Охлупина и его
частая партнерша по сцене, российская актриса театра и кино Дарья Повереннова. "Он
был очень хорошим партнером. Я играла с ним в одном спектакле. Хороший партнер,
всегда слышал, подхватывал. Никогда не тянул одеяло на себя", – сказала
актриса.
Ранее стало известно, что в Москве на 80-м году жизни
скончался народный артист РСФСР, ведущий актер Театра имени Маяковского Игорь
Охлупин. Артист умер после непродолжительной болезни. Зрителям Охлупин известен
по роли в легендарном спектакле Маяковки "Трамвай "Желание". На
его счету десятки ролей в театре и кино. До последних дней актер выходил на
сцену.