Соболезнования в связи со смертью Игоря Охлупина выразил директор Театра имени Маяковского Леонид Ошарин. К нему присоединяются известные российские актеры и режиссеры.

Соболезнования в связи со смертью Игоря Охлупина выразил директорТеатра имени Маяковского Леонид Ошарин. К нему присоединяются известныероссийские актеры и режиссеры.Игорь Охлупин проработал в Театре имени Маяковского всюжизнь. Его коллеги в шоке после известия о смерти актера. По словам директоратеатра Леонида Ошарина, им сейчас вдвойне – они на гастролях в Чите и не могутбыть вместе с близкими народного артиста.Российский артист театра и кино Александр Панкратов-Черный игралвместе с Охлупиным в фильме "Сибириада". По его словам, этозамечательный, скромный и интеллигентный человек. "Он никогда не принималучастия в каких-нибудь застольях, как-то уединенно был, такая вот замкнутость.Очень сосредоточен был на себе, на роли. На съемки почти всегда являлся раньшевсех. Такой пунктуальный человек, это нас всегда восхищало в нем", – рассказал Панкратов-Черный Пятому каналу.Режиссер фильма "Сибириада" Андрей Кончаловскийвспоминает об Охлупине, исполнившем в картине роль Филиппа Соломина, как осамобытном актере. "Это большой артист и для меня было большоеудовольствие работать с ним. Я не должен был от него много добиваться. Простоему надо было поставить задачу и не мешать", – цитирует Кончаловскогопортал Iz.ru. Режиссер признается, чтопросто обожал артиста.Шокирован известием о смерти Охлупина его коллега по Театруимени Маяковского, народный артист России Игорь Костолевский. "Это былпоистине удивительный артист, с которым много-много лет проработали вместе. Ипросто трудно представить себе театр Маяковского без Охлупина", – скорбитактер. Он считает, что эта потеря – огромное горе для всего театральногоискусства. Охлупина Костолевский называет настоящим большим русским артистом.Актриса театра и кино Анна Багмет узнала о трагедии отжурналистов. "Я не знала об этом. Замечательный, прекрасный человек. Длянас всех был всегда педагогом. Работать с ним на одной сцене было большойчестью", – рассказала актриса. Она особо подчеркнула, что Охлупинотносился бережно и с уважением к молодым артистам – общался с ними, какотец-педагог.Соболезнования родным Игоря Охлупина выразила советская ироссийская актриса Елена Коренева. Актриса рассказала, что дружила с дочерьюартиста, Аленой. "Я помню этогобольшого крупного человека. Такой настоящий русский богатырь. Очень добрый,непосредственный", – цитирует Кореневу Рен ТВ.Самыми добрыми словами вспоминает Игоря Охлупина и егочастая партнерша по сцене, российская актриса театра и кино Дарья Повереннова. "Онбыл очень хорошим партнером. Я играла с ним в одном спектакле. Хороший партнер,всегда слышал, подхватывал. Никогда не тянул одеяло на себя", – сказалаактриса.Ранее стало известно, что в Москве на 80-м году жизнискончался народный артист РСФСР, ведущий актер Театра имени Маяковского ИгорьОхлупин. Артист умер после непродолжительной болезни. Зрителям Охлупин известенпо роли в легендарном спектакле Маяковки "Трамвай "Желание". Наего счету десятки ролей в театре и кино. До последних дней актер выходил насцену.