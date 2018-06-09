На индонезийском острове Борнео отважный орангутан бросился на ковш экскаватора, спасая от уничтожения свой лес. На кадрах видно, как машинист скидывает примата на землю, но он поднимается и пытается забраться к нему кабину. В этот момент орангутана нейтрализуют дротиком с усыпляющим веществом.

Весь мир облетели кадры, как отважный орангутан на индонезийском острове Борнео бросился на ковш экскаватора, спасая от уничтожения свой лес.На кадрах видно, как машинист скидывает примата на землю, но он поднимается и пытается забраться к нему кабину.В этот момент орангутана нейтрализуют дротиком с усыпляющим веществом.Специалисты центра дикой природы переселили его в безопасное место. К сожалению, продолжающаяся вырубка лесов на Борнео привела к сокращению популяции этих животных, отмечает RT.